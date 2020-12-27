Мнение: Кому интересно убийство в Выборге?

27.12.2020, 11:20, Разное

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Более 170 тыс прочтений и попадание в ТОП-3 самых читаемых публикаций «Новой» за минувшие семь дней расследования «Выстрел по вертикали» – это удивительно. Тем более для материала, подготовленного не по горячим следам, не в течение первых нескольких дней после преступления…



отсюда

Кому все-таки интересно и убийство Александра Петрова, и «что перед смертью расследовал «негласный хозяин Выборга», в телефоне которого криминальные авторитеты соседствовали с людьми из окружения Путина»?

На снимке: Александр Петров, убитый снайпером 24 октября 2020 года, фотография отсюда