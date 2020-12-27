Мнение: Бывший британский посол о продолжении войны против Сирии

27.12.2020, 11:14, Разное

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Интервью бывшего британского посла в Сирии Питера Форда на тему политики, которую США и Британия продолжают проводить в Сирии после того, как стало ясно, что свергнуть Асада не получится. Как и многие "бывшие", Форд весьма откровенно рассказывает об агрессии против Сирии.

Экс-посол Великобритании: война в Сирии продолжается с оккупацией США, санкциями и пропагандой

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд о том, как США и их союзники продолжают вести войну с Сирией с помощью садистских санкций, незаконной военной оккупации США, сокрытия ОЗХО и пропаганды в СМИ, скрывающей жестокость.

Сирия и ее союзники предотвратили смену режима, но США и их союзники продолжают притеснять население Сирии с помощью жестких санкций по всем аспектам гражданской жизни и военной оккупации США в северо-восточной житнице Сирии. Питер Форд, бывший посол Великобритании в Сирии, анализирует состояние войны через посредников в Сирии и продолжающуюся пропагандистскую кампанию по ее обелению.

Гость : Питер Форд, ветеран британского дипломатического корпуса, который работал послом Великобритании в Сирии с 2003 по 2006 год.

РАСШИФРОВКА

ААРОН МАТЕ : Добро пожаловать в Pushback. Я Аарон Мате. Ко мне присоединяется Питер Форд. Он бывший посол Великобритании в Сирии, а теперь сопредседатель Британского сирийского общества. Питер, добро пожаловать в Pushback.

ПИТЕР ФОРД : Спасибо, Аарон. Для меня большая честь быть на вашем шоу.

ААРОН МАТЕ : Для меня большая честь видеть вас, и я хочу вас о многом спросить.

Позвольте мне начать с вашего общего представления о сегодняшнем состоянии Сирии. Большая часть прокси-войны окончена, но теперь появился новый фронт – эти экономические санкции, которые мешают Сирии отстроиться. И у вас по-прежнему есть повстанцы контролирующие крупную провинцию Идлиб, а также американская оккупация на северо-востоке Сирии. Как вы в целом оцениваете положение Сирии прямо сейчас, спустя почти 10 лет после начала войны через посредников?

ПИТЕР ФОРД: Ну, ситуация практически не двигалась год. С тех пор, как сирийские правительственные силы вернули себе кусок южного Идлиба в марте, фактически возникла тупиковая ситуация. В этот момент турецкая армия вмешалась и фактически прекратила боевые действия. Но сегодня ситуация такова, что сирийские правительственные силы контролируют около 70% территории страны. Есть этот карман боевиков-джихадистов, контролирующих провинцию Идлиб, и пара участков в соседних провинциях, а затем у вас есть большой – то, что я называю диким востоком Сирии – большой треугольник суши на протяжении всей тысячи миль. Турецкая граница, а затем иракская граница, и это фактически протекторат США. Там есть американские войска, которым на местах помогает в основном курдская милиция, так называемые сирийские демократические силы.

И одним своим присутствием они предотвращают продвижение сирийских правительственных войск. В результате сирийский народ лишен огромных запасов нефти и зерна этого треугольника, территории. Итак, война за последний год была больше экономической войной, чем военной войной.

ААРОН МАТЕ : И уходящий представитель США в коалиции против ИГИЛ, посланник Джеймс Джеффри, он недавно давал ряд интервью, в которых он довольно явно обнажил стратегию США в настоящее время в Сирии. Я хочу процитировать вам то, что он говорит.

Он говорит: «По сути, в первую очередь, это отрицание военной победы правительства Асада… И, конечно же, мы усилили изоляцию и санкционное давление на Асада, мы придерживались линии отказа от помощи в восстановлении, и страна отчаянно нуждается в этом. Вы видите, что случилось с сирийским фунтом, вы видите, что случилось со всей экономикой. Так что это была очень эффективная стратегия ».

Ваши комментарии по этому поводу?

ПИТЕР ФОРД : Ну, это абсолютно морально отвратительно. Это совершенно шокирует. Признание, что стратегия США заключалась в том, чтобы наказать сирийский народ в надежде таким образом добраться до Асада. Эта политика была эффективной в том смысле, что сирийский народ страдает каждый день. Длинные очереди за хлебом, длинные очереди за бензином. Политика санкций и отказа в помощи в восстановлении оказалась эффективной, но что это за политика, которая пытается обездвижить целую страну? Это бред, потому что это даже не сработает.

Опыт 10 лет этого конфликта показывает, что сирийское правительство невероятно стойкое. Они много раз были на крючке в этом конфликте и вытащили их в основном потому, что заручились поддержкой широких масс сирийского населения. Асад не собирается поддаваться новому усилению экономического давления. Совершенно бредово полагать, что эта циничная бездушная политика может сработать. Так что это провал даже на собственных условиях, если цель состоит в том, чтобы вызвать смену режима в Сирии. Это не сработает. Между тем это вызывает ужасные страдания. Страдания в Сирии сегодня сопоставимы с теми, что были свидетелями в Ираке накануне войны в Ираке.

ААРОН МАТЕ : И эта ситуация в Ираке заставила двух координаторов ООН, которые контролировали эту политику, уйти в отставку, потому что они назвали проводимую США политику санкций в отношении Ирака геноцидом. Но мы не видим сегодня такого же протеста по поводу санкций США в отношении Сирии, когда, как открыто заявляет Джеймс Джеффри, целью является восстановление. Не могли бы вы подробнее рассказать о материальных последствиях этого, о том, что это означает на низовом уровне для попытки восстановить Сирию, поскольку есть сообщения о длинных очередях за хлебом и предметами первой необходимости, у людей нет топлива, докторам приходится провозить контрабанду в медицинских грузах в страну.

ПИТЕР ФОРД: Это правильно. Создатели санкций, западные правительства, применяющие санкции, в основном США и Великобритания, заявляют, что существуют медицинские льготы, но это циничное заявление. Они хорошо знают, что на практике санкции сдерживают поставщиков. Что нет… невозможно указать текст в законодательстве, касающийся санкций, запрещающих торговлю гуманитарными товарами. Тем не менее, эффект – в частности, из-за сдерживающего воздействия на банки – банки не пойдут ни на какие долларовые транзакции с Сирией. И многие, многие поставщики медицинского оборудования сдерживаются. На это жалуются даже некоторые гуманитарные организации, такие как Amnesty International, которые обычно поддерживают западные правительства. Это скандал. И лицемерие утверждений о медицинских льготах просто захватывает дух, Аарон.

ААРОН МАТЕ : Я хочу больше узнать о Джеймсе Джеффри. Он также, уходя, признал, что в другом интервью, что он ввел в заблуждение Белый дом и общественность относительно уровней американских войск внутри Сирии.

Он сказал: «Мы всегда играли в пустышки, чтобы не дать понять нашему руководству, сколько у нас там войск».

Какова цель американских войск в Сирии прямо сейчас? Трамп был очень откровенен, когда говорил о краже сирийской нефти. Но какова здесь геополитическая цель? Потому что дело не только в самой нефти, но и в том, что эта нефть означает для Сирии. Кроме того, это регион, который производит изрядное количество пшеницы для Сирии. Еда, если я правильно понимаю.

ПИТЕР ФОРД : Верно. Войска присутствуют здесь в основном как средство устрашения, так что, если сирийские правительственные силы продвинутся вперед, они могут натолкнуться на нескольких американских солдат, что повлечет за собой массовое вмешательство ВВС США. Вот к чему все сводится. Им даже не нужно большое количество войск для создания кордона. Тем не менее, интересно, что архитекторы этой политики в постоянном правительстве США сочли необходимым обмануть главу исполнительной власти, президента, держать его в неведении относительно цифр. Похоже, у Трампа сложилось впечатление, что военнослужащих насчитывалась пара сотен, тогда как на самом деле цифра была больше двух, трех, четырех тысяч. Итак, обман, который имеет место – на всех уровнях – вызывает у меня как у бывшего посла и инсайдера британской системы потрясающее впечатление. Я считаю это совершенно невероятным.

Но Джеффри прав в своей циничной оценке, согласно которой присутствие этих сил создает большой геостратегический плюс для США в том смысле, что ставит в тупик русских, которые пытаются нормализовать условия в Сирии. Итак, если вы возьмете за отправную точку, что весь смысл войны состоит в том, чтобы помешать России одержать победу, тогда да, эта политика в некоторой степени эффективна. Но если вы, как утверждают большинство политиков, говорите, что цель – положить конец конфликту, то получается обратное.

По сути, Джеффри говорил о том, что план А США, как он его называл, заключается в том, чтобы затянуть конфликт, не допустить разрешения на условиях, которые могут не благоприятствовать предпочтительному для США решению – избавлению от Асада. Это план А; он был очень откровенен по этому поводу. План Б заключался в том, чтобы установить некий марионеточный режим; он не дал много подсказок о том, кто действительно заменит Асада. И это неудивительно, потому что план Б – пустой ящик. Никто не ждет; в Сирии нет Манделы за кулисами. Есть группа исламистских фанатиков, с которыми якобы борются США. Это план Б.

ААРОН МАТЕ : Как вы думаете, что было целью войны по доверенности? Вы были послом Великобритании в Сирии с 2003 по 2006 годы. Тогда были разговоры о разногласиях между Асадом и Западом. Этого не произошло. Как вы думаете, почему США и их союзники потратили столько денег и энергии на эту войну через посредников? New York Times называет это одной из самых дорогостоящих программ тайных действий в истории ЦРУ. По данным The Washington Post , у ЦРУ был бюджет, приближающийся к 1 миллиарду долларов в год на войну через посредников в Сирии. Как вы думаете, в чем заключалась цель?

ПИТЕР ФОРД : Хорошо, я скажу вам, что это не так. Политика США не в том, чтобы установить в Сирии демократическое правительство, потому что на это нет никаких перспектив, пока США эффективно поддерживают исламистских фанатиков, и пока они поддерживают в других странах Ближнего Востока режимы, такие как феодальный режим Саудовской Аравии. Нет, дело не в демократии. Речь идет о том, чтобы помочь Израилю, с одной стороны, и набрать очки против России, с другой. И когда дело доходит до этого, с точки зрения США, именно в этом и заключается вся эта война.

Израиль, очевидно, потому, что Сирия была непокорной, настаивая на возвращении Израилю утраченной территории – Голанских высот – и оказывая твердую поддержку палестинцам. Итак, Сирии никогда нельзя было простить эти грехи. И на протяжении 50 лет Россия и Сирия были довольно близки. Но я уверен, что если бы Сирия в какой-то момент предложила поменять лошадей, США сегодня поддержали бы Асада.

ААРОН МАТЕ : Я хотел узнать ваше мнение о скандале с ОЗХО. Это то, о чем я подробно рассказывал: инспекторы ОЗХО, расследовавшие предполагаемое нападение с применением химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года. Это послужило основанием для нанесенных США ударов по Сирии в том же месяце. Доказательства этих инспекторов были скрыты, и они были отстранены от расследования. И эти обвинения в атаках с применением химического оружия в Сирии были очень важны для общего повествования, которое используется для поддержки марионеточной войны и теперь оправдывает санкции против Сирии, что мы должны ввести санкции в отношении этого режима, который использует химическое оружие против собственного народа. Мне интересно, следили ли вы за этим спором о Думе и подавлении собственных выводов ОЗХО и их собственных исследователей, и что вы думаете?

ПИТЕР ФОРД : Да, химическое оружие в Сирии, проблема во многом игралась с вопросом, играемым с Ираком. А в мире амнезия по Ираку, несуществующему оружию массового уничтожения, – доказательство досье Колина Пауэлла, представленное в ООН. Это как День сурка, когда вы слышите заявления об использовании Асада химического оружия.

Во-первых, Асаду было бы бессмысленно применять химическое оружие; это могло быть только автоголом. Если бы он хотел вызвать серьезную западную интервенцию, он бы не пошел по другому пути. Вы должны быть невероятно извращенными или заблуждающимися, чтобы поверить в то, что Асад мог быть настолько глуп, чтобы сделать одну вещь – использовать химическое оружие, – которое приведет или, возможно, приведет к его уничтожению.

И это просто не верится, потому что то, что мы видели, я вполне убежден, является тщательно продуманной мистификацией. Серия мистификаций. Очень показательно, что ни один из предполагаемых случаев применения химического оружия не был расследован на местах ни одним из расследований ООН или других международных расследований, за единственным исключением – Думы. А почему Дума? Потому что это был кусок территории, который правительственным силам удалось занять сразу после предполагаемого инцидента, так что США и их союзники не смогли удержать международных следователей. Это не помешало им бомбить Сирию; они пошли дальше, не дожидаясь прибытия международных следователей на место происшествия. И с тех пор, как мы стали свидетелями тщательно продуманной попытки предоставить апостериорное обоснование и предоставить оправдание санкциям, жестокая политика, которую мы обсуждали ранее.

ААРОН МАТЕ : А что вы думаете об относительном молчании в СМИ по этому поводу? Мы много писали об этом в Серой зоне . Покойный Роберт Фиск освещал этот вопрос для The Independent.немного; он фактически приземлился в Думе вскоре после предполагаемого нападения и обнаружил доказательства сцен, разыгрываемых в больнице. Но даже несмотря на то, что с тех пор доказательства этих инспекторов просочились. Итак, публике стало ясно, что инспекторы, которые отправились в Думу, пришли к совершенно иному выводу, чем то, что было обнародовано, ключевые доказательства и данные были подвергнуты цензуре, а ложные, неподтвержденные выводы были вставлены, чтобы ложно сообщить общественности. что по сути была химическая атака Сирии. Но, тем не менее, средства массовой информации по большей части, особенно на Западе, почти ничего не говорят об этой истории. Что ты об этом думаешь?

ПИТЕР ФОРД : Ну, помимо того, что я бывший британский дипломат, я еще и бывший сотрудник ООН. Я восемь лет проработал в агентстве ООН по делам беженцев на Ближнем Востоке, и это меня нисколько не удивляет. Потому что я видел изнутри механизма ООН, как западные державы, и особенно США, выкручивают руки. Вы не сможете сделать очень успешную карьеру в ООН, если иногда будете делать из США врага, поступая честно. И поэтому такой организацией, как ВОЗ, всегда будет чрезвычайно легко манипулировать США и их союзниками, включая мою собственную страну. Очень часто они делают это вместе со своими людьми.

Но иногда в сеть попадает кто-нибудь, честный и порядочный человек, и именно это и произошло в данном случае. И эти господа составили отчет, в котором говорится, что они нашли доказательства, которые соответствуют инсценировке инцидента, а не подлинному инциденту. И с тех пор их очерняли, осуждали, третировали. И кампания против правды продолжается и продолжается.

ААРОН МАТЕ: Ну, кстати говоря, недавно был сериал подкастов BBC под названием «Mayday», в котором у вас брали интервью. Мне это тоже было противно. И он посвятил один эпизод фактическому очернению этих инспекторов ОЗХО, пытаясь оправдать утверждение о том, что в Думе была химическая атака. Но остальная часть серии была посвящена восстановлению имиджа Белых касок и их покойного основателя Джеймса Ле Мезурье, бывшего британского военного офицера. И «белые каски» фактически сыграли свою роль в этих инцидентах с химическими атаками, потому что как в случае с Думой, так и в предыдущем году в Хан-Шейхуне «белые каски» передали данные и доказательства, которые использовались в окончательных отчетах, которые призваны оправдать повествование. что произошла химическая атака. А в случае Думы есть даже доказательства того, что «белые каски» были причастны к инсценировке сцены в больнице в Думе, чтобы создать ложное впечатление, будто произошла химическая атака. И есть даже продюсер BBC по имени Риам Далати, который утверждает, что нашел доказательства того, что сцена в больнице определенно была инсценирована с участием белых касок, хотя он не опубликовал их. Но мне интересно ваше мнение о «белых касках», кто они такие и их роль в обвинениях в химической атаке в общем нарративе сирийской прокси-войны.

ПИТЕР ФОРД : «Белые каски» играют абсолютно важную роль в усилиях Запада по подрыву Сирии с помощью этих обвинений в применении химического оружия. Я думаю, что в основном произошло то, что западные правительства осознали, что после дебюта в Ираке, что если они собираются использовать заявления об ОМУ, химическом оружии, что угодно, опять же, им придется показать какой-то "дымящийся пистолет".

И в этом роль «белых касок». Они создали фальшивые фотографии фальшивых инцидентов, которые составляют "дымящийся пистолет". И это абсолютно необходимо для пропаганды, оправдывающей бомбардировки и безжалостное экономическое и военное давление на Сирию. Без этих так называемых свидетельских показаний, постановочных видео, отчетов очевидцев, предоставленных «Белыми касками», эта история была бы еще менее достоверной, чем она есть сейчас. Но это небольшие инвестиции для правительства США и других западных стран по сравнению с их ставками. Они финансируют «Белые каски» примерно на 50 миллионов долларов в год. Это мелочь по сравнению с тем, что они считают преимуществом поставить Сирию на колени.

ААРОН МАТЕ: И я должен был указать, что «белые каски» известны во всем мире как группа спасения. И о них снимают документальные фильмы. Один из них даже получил «Оскар». И есть кадры, на которых они спасают мирных жителей из зданий, подвергшихся бомбардировкам Сирии или России, что создает очень сильное повествование о них как о благородных спасателях. Однако то, что выяснилось из репортажей внутри Сирии, а также из истории смерти основателя белых касок Джеймса Ле Мезурье, – это более зловещая сторона: есть видео, где они работают вместе с джихадистами, в том числе для казней в городах, которые джихадисты контролируется. В случае с Ле Мезурье он был замешан в финансовых махинациях. Он признался в этом по электронной почте незадолго до смерти. И есть даже вопросы о том, как он умер. Считается самоубийством, но он также, возможно, только что упал со своего здания. Неясно, но как вы относитесь к тому, кем на самом деле был Ле Мезурье и что на самом деле делали белые каски на территории Сирии?

ПИТЕР ФОРД : Да. Интересный персонаж. Вообще-то, не могу дождаться экранизации. BBC только что анонсировала в Твиттере эту радиосерию из 15 частей. И я уверен, что это будет фантастический фильм, и мы сможем весело провести время, проводя кастинг. Я утверждаю, что играю себя, пожалуйста, если вы слушаете, создатели фильма. Кстати, я знаю, что уже есть заинтересованный голливудский магнат, и он стоит за финансистом сериала BBC Radio. Может быть, Том Круз бесплатно сыграет Ле Мезурье.

Но все это «кто это сделал», о том, кто пнул… или как Ле Мезурье встретил свою смерть, – это, я думаю, довольно забавное отвлечение от реальной истории. Он явно мешает своим кураторам в британских службах безопасности. Топить себя – не лучший вариант карьеры. А воровать большие суммы долларов было не очень разумно. Так что, я думаю, я уверен, что именно поэтому сериал BBC был заказан кураторами Ле Мезурье, потому что им пришлось обелить не только белые каски, но и Джеймса Ле Мезурье.

ААРОН МАТЕ : Да, они также напали на меня, и они напали на моего коллегу Макса Блюменталя. У вас было с ними трудное интервью. И было интересно, что в сериале о «белых касках» они также решили посвятить целый эпизод инциденту с Думой. И я на самом деле узнал из этого, что «белые каски» на самом деле подтвердили несколько вещей.

Во-первых, «белые каски» передали свидетельские показания и доказательства инцидента в Думе. Кроме того, основатель «Белых касок» утверждал, что дал координаты тел жертв, обнаруженных в Думе. Он утверждал, что передал это ОЗХО и что эти координаты были переданы сирийскому правительству, хотя я никогда нигде не видел официального подтверждения того, что на самом деле местонахождение могилы тел когда-либо было передано.

Итак, для меня этот подкаст дал некоторые интересные новые подробности и только поднял больше вопросов. И одним из их источников был анонимный парень, который утверждает, что работает на ОЗХО и напал на инспекторов – информаторов. Он также напал на первого генерального директора ОЗХО Хосе Бустани, который выступил в их защиту. И это заставило меня подумать, что тот, кто стоял за «белыми касками», вероятно, также связал этого предполагаемого чиновника из ОЗХО с BBC. Мне интересно, есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу.

ПИТЕР ФОРД : Да, меня воодушевляет то, что западные правительства пошли на все с помощью инструмента пропаганды – государственной телекомпании Великобритании BBC. Довольно приятно, что наши усилия считаются настолько разрушительными для стратегии создания белых касок. И как я упоминал ранее, они имеют решающее значение для всех усилий. Если «белые каски» дискредитируются, вся стратегия начинает рушиться. Итак, нападения со стороны этих людей – это нормально.

ААРОН МАТЕ : С уходом Дональда Трампа и приходом Джо Байдена, видите ли вы какие-либо перспективы изменения политики в отношении Сирии? Госсекретарем Байдена, конечно же, будет Тони Блинкен, который был очень ярым сторонником фактического усиления вмешательства США в Сирию в войне через посредников, даже больше, чем было сделано в конечном итоге. Как вы оцениваете, какой будет стратегия США при Байдене, и как вы думаете, будет ли какое-либо отклонение от стратегии Трампа?

ПИТЕР ФОРД : Я определенно не оптимистичен. Я думаю, что ситуация скорее станет хуже, чем лучше.

Вероятно, мы увидим просто продолжение статус-кво. Текущая политика будет просто расширена. То есть политика, описанная послом Джеффри: попытка продлить конфликт, помешать Асаду одержать военную победу, продолжение экономической войны, чтобы попытаться поставить Асада на колени и заставить его подписать предсмертную записку, которая была бы принятием выборов на условиях США. Я уверен, что эта политика будет продолжена.

Но остается вопрос, не станет ли политика еще более авантюрной и интервенционистской с плацдармом в несколько тысяч солдат, уже оккупирующих часть Сирии. Я очень опасаюсь, что у Байдена может возникнуть соблазн увеличить эти цифры, оказать военное давление на сирийские правительственные силы, создать больше бесполетных зон. Фактически, уже существует бесполетная зона над большим треугольником территории, оккупированной американскими войсками и курдскими союзниками. Может быть сделана попытка создать запретную для полетов зону Идлиба, что было бы иронично. Это означало бы, что США … ну, ВВС США были бы воздушным крылом Аль-Каиды.

Но мы уже видели подобное в ходе сирийского конфликта. Так что я определенно не оптимистичен. И я боюсь, что все может стать еще хуже. Трамп, несмотря на все свои ошибки, не раз серьезно пытался сократить – даже прекратить – военное присутствие США в Сирии, но ему мешало глубинное правительство. Да, это не очень хорошая перспектива.

ААРОН МАТЕ : Питер Форд, бывший посол Великобритании в Сирии, а ныне сопредседатель Британского сирийского общества, большое спасибо.

ПИТЕР ФОРД : Большое спасибо, Аарон. Вы там задали несколько интересных вопросов.

ААРОН МАТЕ : Я пытаюсь это сделать. Я очень ценю ваше время. Так что спасибо тебе.

Видео интервью Питера Форда на английском

https://thegrayzone.com/2020/12/20/ex-uk-ambassador-war-on-syria-continues-with-us-occupation-sanctions-propaganda/ – оригинал на английском