Киркоров хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым

27.12.2020, 11:08, Разное

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Филипп Киркоров заявил о своем желании быть похороненным рядом с коллегой по цеху Николаем Басковым. О необычной просьбе пояснил журналистам «золотой голос России».

Примечательно, что причина такого желания кроется в комфорте. По словам Филиппа Киркорова, фанатам просто будет удобнее навещать на кладбище обоих знаменитых артистов.

Поп-король однажды позвонил Баскову и рассказал о своей идее. Также Киркоров призвал коллегу по цеху к ответственности. Он заявил, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше его. «Натуральный блондин» должен сделать то же самое с Киркоровым, в случае его более скорой смерти.

Филипп Киркоров и Николай Басков дружат уже на протяжении многих лет. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева как-то пошутила по поводу уединения двух поп-исполнителей в гримерной. Направление у знаменитостей одно – музыкальное.