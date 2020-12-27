Сергей Лазарев рассказал о достижениях 2-летней дочери Анны

27.12.2020, 11:08, Разное

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Популярный российский певец Сергей Лазарев похвастался достижениями своей дочери Анны. В рамках шоу «Привет, Андрей!» артист рассказал, что девочка уже начала разговаривать, соединяя слова в предложения. Сейчас оба его ребенка ходят в один детский сад.

Сергей Лазарев всегда заявлял о том, что ценит семью. Свободное время он старается проводить со своими родными людьми. Долгое время певец скрывал, что стал отцом. В 2016 году он подтвердил, что воспитывает сына Никиту. Спустя три года Лазарев признался, что суррогатная мать выносила для него дочь Анну.

Малышка всему учится у старшего брата. В свои два года она разговаривает, пытаясь выстраивать целые предложениями. Лазарев не может поверить, что в следующем году отведет сына в первый класс. Что касается дочери, то певец назвал ее «оторвой».

В студии шоу находился и Николай Басков. Оказалось, что артист одним из первых узнал, что в семье Сергея Лазарева скоро появится другой ребенок. Об этом на дне рождении дочери Киркорова проговорился сын артиста Никита. Поп-король отечественной эстрады сразу же призвал Баскова «стереть» эту информацию, поскольку новость никому сообщать нельзя.

Лазарев, в свою очередь, добавил, что в тот период Анна еще не родилась. Он выразил благодарность коллегам по цеху, поскольку те хранили молчание.