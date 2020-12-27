Мнение: Как интернет уничтожает социальное неравенство

27.12.2020, 11:02, Разное

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Контекстная реклама долго меня мучала, назойливо предлагая срамные утехи, безвкусные предметы статусного потребления и жуликов разных сортов. Адблок не помогал, так как я пользуюсь Яндекс.Браузером, который отказывается блокировать Яндекс.Директ.

Я случайно наткнулся на решение проблемы, когда изучал стоимость кирпичей по время подготовки очередного поста. Когда рекламодатели учуяли мой интерес, они начали соблазнять меня кирпичами, керамическими блоками и монолитными фундаментами. Такая реклама пришлась мне по душе, поэтому я взял за правило щёлкать периодически по «кирпичной» рекламе, узнавая, чем там заманивают меня строители в очередной раз. Если уж избавиться от рекламы под корень невозможно, пусть это будет милая моему сердцу реклама кирпичей.

Современные технологии — великий уравнитель. Богат я или нищ, я всё равно обречён пользоваться тем же поисковиком, тем же навигатором и, вообще, всей той же интернет-инфраструктурой, что и остальное человечество. Пожалуй, быть богатым теперь даже невыгодно, так как в корпорациях рассчитывают на массового потребителя, и потребители «немассовые» остаются из-за этого в пролёте. Реклама в Яндекс.Навигаторе давит не так сильно: её можно отключить, забравшись глубоко в настройки. Но есть ведь ещё, например, и чёрные сеошники, которые выводят мусорные сайты на первые места поисковиков!

— Что делать, если прорвало стояк с горячей водой?

— Многие сейчас интересуются, что делать, если прорвало стояк с горячей водой, это тема сохраняет актуальность во все времена. Стояк с горячей водой, если его прорвало, большая проблема, так как горячая вода, вытекая из стояка, может залить вашу квартиру и квартиру соседей снизу. Так что же вы можете предпринять в той сложной ситуации, если стояк с горячей водой прорвало? Мы опросили специалистов, чтобы они ответили нам, как лучше поступить, когда в квартире прорвало стояк с горячей, например, водой…

Было бы неплохо иметь платный поисковик, который фильтровал бы откровенно мошеннические сайты, на которых нет ничего, кроме копипасты из других мест. К сожалению, поисковики бесплатны, но при этом они не способны даже на такую мелочь, как показ первоисточника контента! Я вот прямо сейчас взял наугад фразу из моего старого поста и забил её в два наших главных поисковика: “если вы хотите, чтобы вас посадили за мешок картошки, вам придётся сильно постараться”. Моего блога не было даже на первой странице: вся выдача была заполнена копипастой.

Ладно мой блог, при поиске по моему собственному блогу я всегда могу уточнить, на каком конкретно домене нужно искать. Но мне ведь подсовывают копипасту и по другим запросам: по загадочным для меня причинам поисковики не считают нужным учитывать, кто разместил контент первым, а кто через неделю передрал его один в один.

Подобные нерешаемые проблемы есть сейчас везде: в фильмах, в компьютерных играх, в сервисах такси. Мы пользуемся дешёвыми услугами, так как они из-за своей массовости зачастую лучше дорогих услуг. Обеспеченный человек может заказать себе дорогое такси, но обычно заказывает эконом-класс, так как дорогого такси надо ждать час, а «народное» приедет через 5 минут. Телефоны для обеспеченных людей стали признаком неумения разбираться в вещах. Смартфон, которым пользуются десятки миллионов, почти всегда лучше, чем уникальная, выпущенная тиражом в 500 экземпляров игрушка. Если вы можете позволить себе условный айфон, качеству вашей жизни уже особо некуда расти. Даже если вы захотите потратить на телефон в 10 или в 100 раз больше, вам предложат ровно тот же айфон — только с золотым корпусом и с бриллиантовой коллекцией русского рэпа на карте памяти.

Пожалуй, единственное исключение, которое я знаю — это спрятанные за пэйволлом блоги, типа нашего «Клуба Зелёной Свиньи»:

https://sponsr.ru/greenpig

Там, да, заплатив небольшую сумму, можно увидеть качественно иной контент. Однако Киберпанк 2077 предлагает одни и те же баги как для младшего помощника банковского клерка, так и для владельца банка: не существует никаких компьютерных игр «для богатых», ибо хорошую игру практически невозможно сделать без армии поклонников, которая из богатых людей состоять не может.

Большая часть людей не замечает этого фактического равенства, так как искренне жаждет жить «лучше Сидоровых», то есть выкладывать в инстаграм селфи с палубы яхты или из салона роллс-ройса, как сделал это недавно один региональный руководитель КПРФ. Но если отложить понты в сторону, выясняется, что «ехать» доступно уже всем, пусть иногда и без «шашечек».

У огромной части нашего общества большая половина жизни проходит уже внутри компьютера, то есть уже практически при коммунизме из советской фантастики: изобилие бесплатных ресурсов даёт возможность не тратить денег вовсе, а платные ресурсы обходятся столь дёшево, что доступны любому пользователю со средним заработком.

С одной стороны, меня это раздражает, так как ориентация на массового пользователя побуждает разработчиков делать откровенно плохие продукты: игры с донатом, выхолощенные желтушные сайты, неприлично толерантные фильмы. С другой стороны, мы движемся вперёд, и цифровой мир 2020 года, при всех его недостатках, на порядок более удобен и развит, нежели цифровой мир 2010 года. Лично я готов заплатить эту цену за стремительный рост.

PS. И, да, чтобы два раза не вставать. На одном из компьютеров у меня стоит лицензионный Микрософт Ворд 2019 года. Его интерфейс и его баги меня порядком раздражают, однако он по-прежнему значительно лучше, чем бесплатный аналог от Либре Офис. Вместе с тем у меня именно в Ворде не работают клавиши Ctrl-Влево и Ctrl-Вправо, тогда как во всех остальных приложениях они замечательно функционируют. Система, если это важно, Виндоуз 10, также лицензионная.

Как полагаете, в чём тут может быть проблема?