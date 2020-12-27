 

В РФ за сутки выявлено 28,2 тыс. случаев коронавируса

27.12.2020, 11:00, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 28 284 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 240 – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 млн 50 тыс. 240 заболевших в 85 регионах. За последние сутки в РФ в связи с выздоровлением от коронавируса выписаны 24 390 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Также за сутки зафиксировано 552 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 54 778 человек.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 млн 450 тыс. 829 человек.

Накануне в РФ было зафиксировано 29 258 новых случаев COVID-19, таким образом, суточный прирост заболевших снизился на 974 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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