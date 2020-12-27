“Пока не имеем доказательств, что нарушение было”. Депутатам от “Слуги народа” разослали тезисы, как реагировать на скандал с назначением Шкарлета

27.12.2020, 10:58, Новости дня

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Аналитический и информационный отделы фракции “Слуга народа” подготовили для депутатов эфирные тезисы, где советуют, как комментировать скандал с назначением Сергея Шкарлета министром образования и науки и заявления о кнопкодавстве во время голосования за его назначение. Об этом 25 декабря сообщило издание “Бабель”, которое получило в распоряжение этот документ.

В партии советуют подчеркивать, что все эти обвинения нужно тщательно проверить. Но если факты подтвердятся – должна быть ответственность.

“Мы ввели уголовную ответственность за кнопкодавство. Хотя из наказаний там штраф, но это именно уголовная ответственность. Согласно Конституции, наличие обвинительного приговора суда является одним из оснований для лишения мандата. Поэтому если подтвердится, что кто-то из депутатов голосовал за своего коллегу, то это будет основанием для того, чтобы такой человек перестал быть депутатом, имея на себе соответствующий приговор суда”, – отмечают авторы документа.

На вопросы о том, что делать с самим назначением Шкарлета, депутатам советуют отвечать, что на это нужна отдельная дискуссия.

“Мы пока не имеем четких доказательств, что нарушение действительно было. Нужно проверить, что произошло на самом деле и на чем основаны те обвинения, которые звучат”, – отмечают в документе.

Нардепам также советуют, как отвечать на вопрос, почему министром назначили именно Шкарлета: он показал, как планирует работать, пока был исполняющим обязанности министра, а депутаты из разных фракций и групп решили поддержать такую работу.

В партии подтверждают, что к Шкарлету было много претензий, а как ректор он работал во времена различных президентов, получая от них награды. Но говорить о том, что Шкарлет стал навсегда лояльным к этим людям или их политике, – “странно”.

Авторы документа добавляют, что назначение Шкарлета на должность министра означает, что он теперь сможет полноценно исполнять свои обязанности, не имея ограничений, которые на него накладывал статус и.о.

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов. А в партии “Голос” 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства.