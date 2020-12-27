 

Биткоин продолжает расти. Криптовалюта опять обновила исторический максимум

27.12.2020, 10:58, Новости дня
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Курс биткоина 27 декабря вырос до своего исторического максимума и составил $27,59 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

Предыдущая рекордная цена за биткоин была зафиксирована 26 декабря, тогда курс вырос до $25,39, а 20 декабря курс криптовалюты составлял $23,7 тыс.

Скриншот: coindesk.com

По информации Reuters, в 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170% благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отметило, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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