 

В Иране сошла лавина, погибли альпинисты

27.12.2020, 10:58, Новости дня
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В горах Ирана недалеко от столицы Тегерана 25 декабря сошла лавина, погибли 10 альпинистов, сообщило сегодня, 27 декабря местное агентство IRIB со ссылкой на комментарий представителя Красного Креста в Иране Шахина Фатхи.

Спасательную операцию проводили вчера, 26 декабря, но из-за погодных условий ее остановили. Сегодня с утра поиски возобновили. Фатхи сказал, что на вершине горы были три группы альпинистов, в ее составе были профессионалы и новички.

Синоптики предупреждали с четверга, 24 декабря, о неблагоприятных погодных условиях. В горах прогнозировали похолодание и снежные метели. Местная федерация альпинизма предупреждала об опасности схода лавин и посоветовала не подниматься в горы.

Фатхи подчеркнул, что желание людей покорить горные вершины, особенно во время отпуска, невозможно контролировать. Предупреждения об опасности большинство альпинистов проигнорировали.

IRIB писало, что лавина сошла в районе горных пиков Калкчал, Точал и Ахар. В результате снежного обвала в ловушке оказались 29 альпинистов. Спасатели продолжают поиски жертв и пропавших без вести на вертолетах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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