Мужчина зарезал семерых человек в Китае

27.12.2020, 10:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На северо-востоке Китая в провинции Ляонин мужчина с ножом совершил нападение на людей, зарезав семерых человек, сообщили местные власти.

В результате происшествия еще семь человек получили ранения, в их числе правоохранитель, участвовавший в задержании нападавшего, пишет Global Times.

В настоящее время злоумышленник арестован, пострадавшие госпитализированы.

В сентябре в китайском Гуанчжоу мужчина с ножом напал на людей около детсада, ранив пятерых человек.