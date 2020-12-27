ВОЗ предупредила о новой пандемии
27.12.2020, 10:08,
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Нынешняя пандемия коронавируса не станет для человечества последней, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик», – цитирует главу ВОЗ радио Sputnik.
По мнению Гебрейесуса, в условиях пандемии странам необходимо инвестировать в программы по мониторингу различных чрезвычайных ситуаций и усилить координацию работы системы здравоохранения, правительства и общества.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович предположила, что новый штамм коронавируса не повлияет на нынешнюю пандемию.
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