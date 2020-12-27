 

Песков рассказал о графике Путина в праздники

27.12.2020, 10:08, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не будет прерывать работу в праздничные дни, однако каких-то крупных мероприятий на следующей неделе пока не планируется, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рабочие дни уже без каких-то крупных мероприятий. Но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются – совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», – передает слова Пескова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, у Путина на ближайшее время запланированы контакты с зарубежными лидерами, но заграничные поездки пока не ожидаются. «Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, как Путин встретит Новый год.



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