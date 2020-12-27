 

Российские хакеры взломали облачный сервис Microsoft – СМИ

27.12.2020, 10:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Хакеры, связанные с российским правительством, взломали облачный сервис американской компании Microsoft и украли электронные письма как минимум одной частной компании. Об этом 25 декабря сообщало издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

По словам источников, взлом произошел через корпоративного партнера Microsoft, который занимается услугами облачного доступа, однако через какого именно не уточняется .

В самой Microsoft заявили, что не выявили никаких уязвимостей или компрометаций продукта компании или ее облачных сервисов.

Вместе с тем, 23 декабря компания по кибербезопасности CrowdStrike в своем блоге сообщила о попытке взлома. Компания получила предупреждение от Microsoft о подозрительной активности учетной записи CrowdStrike в облачном хранилище Microsoft Azure. Как выяснилось, неизвестные пытались прочитать почту CrowdStrike через облачный сервис.

Источники журналистов сообщили, что сама CrowdStrike взломана не была – только один из ее партнеров.

Это атака последовала за другой крупной хакерской атакой, совершенной в середине декабря. Тогда хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры СШАУкраиныФранцииГерманииВеликобританииЛатвииНидерландов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Член Координационного совета белорусской оппозиции прибыла в Польшу

10.12 / В Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге презентовали всеукраинский образовательный проект для учителей

08.07 / Штаб Байдена указал на зависимость США от иностранных поставок в борьбе с COVID-19

11.12 / ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2020 года

03.07 / Подполковник СБУ причастен к вымогательству $250 тыс. в деле о смерти народного депутата – Офис генпрокурора

20.07 / Президент Трамп поздравил американцев с Днем космонавтики

08.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

20.07 / Советник Обамы – Трамп и Нетаньяху сделают всё, чтобы окончательно похоронить сделку с Ираном

25.11 / Будущий глава Госдепа вспомнил «бежавшего от погромов из России» деда

09.11 / Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro «научились» проверять уровень кислорода в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска