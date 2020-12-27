Hespress – оказавшись в изоляции, Алжир обратился к России

27.12.2020, 10:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алжир переживает ряд кризисов, к тому же и спорный регион Западной Сахары Соединённые Штаты признали за Марокко. Так что он решил обратиться к давнему противнику Америки — России, пишет марокканское издание Hespress. Они провели переговоры на тему конфликта в Западной Сахаре, а также обсудили воплощение в жизнь резолюций ООН.



Reuters

С тех пор как США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой, Алжир всеми средствами пытается шантажировать их союзников, пишет марокканское издание Hespress. Так, на днях РФ и Алжир сообщили, что обсуждали между собой проблему Западной Сахары.

Алжир утверждает, что никак не касается проблемы Западной Сахары, что он лишь наблюдатель. Однако глава алжирской дипломатии Сабри Букадум провёл разговор со специальным представителем российского президента по Ближнему Востоку и Африке Михаилом Богдановым. И РФ отмечает, что именно алжирская сторона запросила переговоры на эту тему.

В коммюнике сказано, что разговор вёлся вокруг вопросов воплощения в жизнь резолюций Совета Безопасности ООН. При этом автор статьи напоминает, что по последним резолюциям вариант с референдумом отбрасывался, провести его невозможно после 45 лет конфликта. Журналист марокканской газеты уточняет, что конфликт этот был создан Алжиром, чтобы дестабилизировать Марокко. Кроме того, резолюции ООН хвалили марокканский план в отношении Западной Сахары.

«Алжир не довольствовался простым подтверждением своей позиции в поддержку народа Западной Сахары, он начал предпринимать дипломатические шаги, чтобы ускорить процесс ООН по разрешению конфликта, который длится уже несколько десятков лет», — написало алжирское информационное агентство. И, по словам автора статьи, это в очередной раз доказывает, что Алжир проводит дипломатические манёвры, пытаясь подорвать усилия Марокко.

При этом, по словам автора статьи, важен и контекст, когда всё это происходит. У Марокко есть достижения в дипломатическом плане: ряд стран открыли свои консульства в главных городах марокканской Сахары. А Штаты признали полный суверенитет Марокко над автономией.

Как пишет журналист марокканского издания, учитывая постоянные кризисы Алжира, где недавно кризис доверия привёл к тому, что президент ушёл в отставку, страна оказалась в изоляции на мировой арене. И теперь из-за этой изоляции Алжир всеми силами ищет себе поддержку, в частности, обращаясь к историческому противнику Штатов – России, пишет Hespress.