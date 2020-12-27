 

Welt – в перестрелке в центре Берлина подозревают преступные семейные кланы

27.12.2020, 10:00, Новости дня
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В центре Берлина в районе Кройцберг произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали как минимум четыре человека, пишет Welt. Происшествие случилось рядом со штаб-квартирой Социально-демократической партии Германии, но правоохранительные органы исключают политический мотив. След, по-видимому, ведёт в криминальные круги агрессивно настроенных семейных кланов, отмечает немецкий телеканал.

У берега Ландвер-канала ждёт человек, освещённый лучом прожектора в руках полицейского. Он подозреваемый. Когда полицейский спустился ему помочь, сразу выяснилось, что у него пулевое ранение. Мужчине необходима врачебная помощь, как и трём тяжелораненым с пулевыми ранениями, которых нашли у ворот. Им окажут первую помощь, а потом отвезут в больницу.

Первые выстрелы прозвучали сегодня рано утром около четырёх в берлинском районе Кройцберг на улице Штреземанштрассе рядом со штаб-квартирой СДПГ. Жители позвонили в полицию. На место происшествия прибыли тяжеловооруженные сотрудники правоохранительных органов и обыскали окружающую территорию в поисках подозреваемых и жертв.

Причины перестрелки пока неизвестны. Впрочем, политический мотив исключён. След, по-видимому, ведёт в криминальные круги агрессивно настроенных семейных кланов. Делом занялась комиссия по расследованию убийств.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2020 года.



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