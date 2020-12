Свои причуды — Business Insider рассказал, на что тратят деньги IT-миллиардеры

27.12.2020, 10:00, Новости дня

В то время как некоторые топ-менеджеры IT-гигантов славятся своей бережливостью, а другие предпочитают тратить сбережения на особняки и яхты, среди них есть и те, кто вкладывает средства в более «экстравагантные» увлечения, пишет Business Insider. Так, одни покупают машины из любимых фильмов детства, вторые — остров под экологичные проекты, а третьи инвестируют в часы с запасом хода на 10 тыс. лет.



«Если вы принадлежите к числу богатейших людей в мире, есть вероятность, что вы найдёте необычные способы потратить свои деньги», — пишет Business Insider.

По крайней мере именно это сделали топ-менеджеры IT-гигантов — такие известные предприниматели, как Ларри Эллисон, Джефф Безос и Илон Маск. Часть своих немалых сбережений они потратили на необычные покупки, вроде внушительной территории на Гавайях или автомобиль-амфибию из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» (The Spy Who Loved Me).

По словам Business Insider, конечно, некоторые IT-миллиардеры славятся своей бережливостью и воздерживаются от излишних трат. Другие предпочитают вкладываться в более традиционные вещи — особняки и роскошные отпуска. Но есть и те, кто, помимо яхт и красивых домов, настроены на реализацию более «экстравагантных» затей.

Так, в 2012 году основатель компании Oracle Ларри Эллисон приобрёл 98% территории гавайского острова Ланаи за $300 млн. Это 90 тыс. акров, на которых проживают 3200 человек. По задумке миллиардера, на Ланаи он будет опробовать различные экологичные проекты, включая солнечную энергетику и электромобили. В декабре 2020 года Эллисон рассказал, что окончательно переехал на свой остров.

Мало кто удивится, узнав, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск увлекается необычными автомобилями. В 2013 году миллиардер выкупил на аукционе легендарную машину-амфибию Lotus Esprit из бондианы за $920 тыс. «Будучи ребёнком из Южной Африки, я во все глаза смотрел, как Джеймс Бонд в «Шпион, который меня любил» на полной скорости вылетает на своём Lotus Esprit с пирса, нажимает кнопку и его машина под водой превращается в подлодку. Узнав, что, на самом деле, она так не умеет, я был разочарован. Но я собираюсь усовершенствовать её электрическим силовым агрегатом Tesla и сделать так, чтобы она действительно превращалась в амфибию», — поделился бизнесмен после покупки.

Глава Amazon Джефф Безос инвестировал $42 миллионов в проект организации The Long Now Foundation по созданию механических часов, запас хода которых должен будет составить 10 тыс. лет. Конструкция высотой 152 м будет размещена на горе в штате Техас, а приводить в действие её, по задумке разработчиков, должны будут дневные и ночные температурные циклы.

Кроме того, Безос интересуется и космосом, о чём свидетельствует его аэрокосмическая компания Blue Origin. В 2013 году предприниматель спонсировал экспедицию по поднятию со дна океана остатков двигателей ракет миссии Apollo-11. «Когда мы подняли эти двигатели на палубу и я прикоснулся к ним, это навеяло воспоминания о том, как я в 5 лет смотрел по телевизору на полёты на Луну. Если это приведёт к тому, что один какой-нибудь юный исследователь, любитель приключений, изобретатель сделает что-то потрясающее, что поможет миру, я буду невероятно рад», — прокомментировал Безос.

Как сообщали ранее СМИ, один из основателей Google Сергей Брин потратил от $100 миллионов до $150 миллионов на строительство воздушного корабля. Как предполагается, аппарат, вероятно, можно будет использовать для доставки гуманитарной помощи или как «воздушную яхту» для семьи и друзей.

Партёр Брина и ещё один основатель Google Ларри Пейдж тоже, по всей видимости, интересуется воздушными аппаратами, но несколько иного свойства, пишет Business Insider. Этот предприниматель инвестировал в проекты двухместного летающего такси Cora, летающую лодку Flyer и летающий автомобиль Opener. Впрочем, точные суммы финансовых вложений Пейджа не называются.

И хотя у многих влиятельных бизнесменов есть собственные самолёты, Брин и Пейдж вывели эту категорию с небольшими частными бортами на новый уровень. В 2005 году они приобрели бывший пассажирский самолёт Boeing 767-200. А у упомянутого Ларри Эллисона в собственности числится списанный советский истребитель МиГ-29.