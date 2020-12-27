 

«Святой источник» начнет продавать на Patreon воду из ванны патриарха Кирилла

27.12.2020, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители РПЦ заявили о резком падении дохода из-за сократившегося количества прихожан на фоне пандемии коронавируса.

В связи с этим Синодом было принято решение открыть первый православный интернет-магазин религиозной атрибутики и сувениров, что должно способствовать увеличению пожертвований для церкви.

Помимо именных свечей и чехлов для телефонов с иконами, также будет доступна эксклюзивная покупка воды из ванны, где купался патриарх Кирилл. Из-за специфики товара его пришлось выложить на стороннем ресурсе Patreon.

– Это настоящая благодать для самых верных наших прихожан, вода из-под тела его святейшества. Мы даже с Минздравом начали переговоры о признании этой воды лечебной для поставок в больницы вместо физраствора, — заявил архиерей РПЦ Платон (Тихомиров).

Также стала известна цена воды из ванны патриарха Кирилла, за бутылку воды объёмом 0,5 л придётся пожертвовать 2000 рублей, а за целый контейнер — 250 тысяч.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

07.10 / Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов

26.10 / Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день

06.08 / Мнение: Угрозы

17.07 / Запретил общаться с сыном Фриске: Орлова пожаловалась на жестокость Шепелева

22.12 / Экологов и благотворителей не будут признавать иноагентами

04.11 / Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

10.12 / Что произошло за ночь 10 декабря

03.08 / Анастасия Решетова призналась, что несколько месяцев не мозга забеременеть

08.09 / Скандалы: «Русское лицо» китайской киберпропаганды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска