«Святой источник» начнет продавать на Patreon воду из ванны патриарха Кирилла

27.12.2020, 9:31, Разное

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Представители РПЦ заявили о резком падении дохода из-за сократившегося количества прихожан на фоне пандемии коронавируса.

В связи с этим Синодом было принято решение открыть первый православный интернет-магазин религиозной атрибутики и сувениров, что должно способствовать увеличению пожертвований для церкви.

Помимо именных свечей и чехлов для телефонов с иконами, также будет доступна эксклюзивная покупка воды из ванны, где купался патриарх Кирилл. Из-за специфики товара его пришлось выложить на стороннем ресурсе Patreon.

– Это настоящая благодать для самых верных наших прихожан, вода из-под тела его святейшества. Мы даже с Минздравом начали переговоры о признании этой воды лечебной для поставок в больницы вместо физраствора, — заявил архиерей РПЦ Платон (Тихомиров).

Также стала известна цена воды из ванны патриарха Кирилла, за бутылку воды объёмом 0,5 л придётся пожертвовать 2000 рублей, а за целый контейнер — 250 тысяч.