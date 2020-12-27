 

Китай ввел уголовное наказание за допинг

27.12.2020, 9:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китай установил уголовное наказание за принуждение и подстрекательство спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Поправки вступят в силу с 1 марта 2021 года, сообщило агентство Синьхуа.

Изменения в уголовный кодекс предусматривают лишение свободы и штраф для любого, кто подстрекает спортсменов к применению допинга на внутренних или международных соревнованиях. Более суровое наказание предусмотрено для тех, кто организует или принуждает спортсменов к использованию запрещенных препаратов, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале декабря глава американского государства Дональд Трамп подписал так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинговый сговор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «закон Родченкова» является попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны, Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что это очередная попытка США распространить американское законодательство на весь мир.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 12 млн

24.09 / Bild – из-за Кипра ЕС выставил себя посмешищем в ситуации с Белоруссией

29.09 / Рабочие погибли при обрушении на шахте «Северная» в Коми

20.08 / «Дорогой, Владимир! Я ваш большой поклонник» — сенат США припомнил Трампу «подхалимаж» перед Путиным

10.07 / Иммиграция в США: новые правила

29.11 / Onet – культура не политика — травмированные историей поляки обожают балет и Михалкова

16.12 / Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка

24.10 / Лукашенко заявил Помпео, что РФ является главным союзником Минска

24.06 / Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала под Ржевом

03.09 / Белый дом осудил факт отравления Навального “Новичком”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска