Китай ввел уголовное наказание за допинг

27.12.2020, 9:16, Новости дня

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Китай установил уголовное наказание за принуждение и подстрекательство спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Поправки вступят в силу с 1 марта 2021 года, сообщило агентство Синьхуа.

Изменения в уголовный кодекс предусматривают лишение свободы и штраф для любого, кто подстрекает спортсменов к применению допинга на внутренних или международных соревнованиях. Более суровое наказание предусмотрено для тех, кто организует или принуждает спортсменов к использованию запрещенных препаратов, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале декабря глава американского государства Дональд Трамп подписал так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинговый сговор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «закон Родченкова» является попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны, Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что это очередная попытка США распространить американское законодательство на весь мир.