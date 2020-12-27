Новых больных COVID-19 в Украине за сутки выявили меньше, чем выздоровевших
27.12.2020, 9:14,
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В Украине за прошедшие сутки COVID–19 подтвердили у 6 113 человек, среди них 277 детей и 153 медика. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1674 человека, 72 человека умерли, а выздоровели – 6621. 26 декабря в Украине сделали 24 978 тестирований (в том числе методом ПЦР – 19 543, методом ИФА – 5435).
За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, летальных исходов – 17 774, проведения ПЦР–тестов – 5,47 млн.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:
- Киев – 107 204;
- Винницкая область – 21 960;
- Волынская область – 32 429;
- Днепропетровская область – 56 893;
- Донецкая область – 34 929;
- Житомирская область – 38 494;
- Закарпатская область – 27 828;
- Запорожская область – 51 703;
- Ивано–Франковская область – 42 828;
- Киевская область – 57 331;
- Кировоградская область – 8225;
- Луганская область – 9982;
- Львовская область – 59 798;
- Николаевская область – 29 531;
- Одесская область – 68 962;
- Полтавская область – 34 600;
- Ровенская область – 40 295;
- Сумская область – 40 047;
- Тернопольская область – 33 452;
- Харьковская область – 67 868;
- Херсонская область – 17 067;
- Хмельницкая область – 38 378;
- Черкасская область – 37 617;
- Черновицкая область – 39 422;
- Черниговская область – 29 146.
Сутками ранее в Украине подтвердили 7709 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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