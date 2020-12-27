Guardian – новый штамм коронавируса обнаружили в Японии и Франции

27.12.2020, 9:08, Новости дня

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Япония зафиксировала пять случаев заболевания новым, более заразным вариантом коронавируса, в то время как во Франции его подхватил один человек, прилетевший из Великобритании, пишет The Guardian. Как отмечает издание, появление нового штамма привело к введению более жёстких ограничений для путешественников из Великобритании — где впервые обнаружили эту версию вируса — в нескольких странах, включая Россию.



Reuters

Пять случаев нового штамма коронавируса, который быстро распространяется по Великобритании, обнаружили в Японии притом, что один случай заболевания этой версией вируса уже подтвердили во Франции. На фоне этих событий РФ стала одной из стран, которые ужесточили правила для путешественников из Великобритании, пишет The Guardian.

Хотя в отличие от США и Европы Япония избежала большого количества случаев заражения коронавирусом, в последнее время уровень заболеваемости в этой стране резко вырос, пробив в этом месяце планку в 3 тыс. инфицированных в сутки.

Все пять человек, у которых обнаружили более заразный штамм COVID-19, прибыли из Великобритании. По сообщениям японских СМИ, больных отправили на карантин, в то время как власти пытаются отследить их контакты.

Первый случай заболевания более заразным вариантом коронавируса во Франции подтвердился у француза из города Тур в западной части страны, который прибыл из Лондона 19 декабря. Министерство здравоохранения Франции заявило, что болезнь у него проходит бессимптомно, а сам пациент удалился на самоизоляцию.

Япония уже запретила въезд на свою территорию путешественникам из Великобритании, сделав исключение для возвращающихся на родину японских граждан и резидентов страны. Что же касается Франции, то она только что заключила сделку о смягчении ограничений на поездки для людей, прибывающих из Великобритании.

Появление нового штамма коронавируса привело к ужесточению правил перемещения по всему миру. Некоторые страны вроде Саудовской Аравии вообще решили полностью закрыть свои границы. Многие другие страны запретили въезд на свою территорию британским подданным.

Там же, где подобного жёсткого режима пока нет, в большинстве случаев действуют достаточно серьёзные ограничения. Россия, например, ввела двухнедельный обязательный карантин для путешественников из Великобритании.

Новый вариант COVID-19, который стал виновником очередных массовых закрытий в некоторых регионах Великобритании на Рождество, уже обнаружили в нескольких странах мира — от Австралии до Дании.

По мнению учёных, данный штамм может быть опаснее для молодёжи и обладать несколько большей резистентностью к вакцинам. Тем не менее исследования на этот счёт всё ещё не закончены, в то время как новая версия вируса, по-видимому, не вызывает более серьёзных симптомов и не требует другого лечения.