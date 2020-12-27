NI – Байден должен дать отпор Китаю — и в этом ему поможет «объединённый демократический фронт»

27.12.2020, 9:08, Новости дня

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По приходу к власти Джо Байдену нужно будет дать жёсткий отпор Китаю, который в последнее время всё чаще прибегает в политике изоляции и запугивания соседей, пишет The National Interest. Хотя, как отмечает журнал, Байдену не стоит пытаться сменить в этой стране режим, его агрессивному распространению влияния можно будет противопоставить объединённый фронт из демократических государств, недовольных политикой Пекина.



Reuters

За четыре года отсутствия Джо Байдена в Белом доме Китай Си Цзиньпина стал куда более авторитарным во внутренней политике и агрессивным во внешней. Подобные изменения в поведении Пекина станут как самым большим вызовом администрации Байдена, так и самым большим её окном возможностей, пишет The National Interest.

Главная проблема заключается в росте экономической и военной мощи этой нелиберальной державы. При Си Цзиньпине Китай начал явно угрожать американскому влиянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, в свою очередь, представляет опасность для местных либеральных демократий — от Тайваня и Австралии до Японии. В случае если Китай станет в этом регионе доминирующей державой, то ситуация там будет выглядеть совсем иначе, чем при господстве Вашингтона. И учитывая важность Азиатско-Тихоокеанского региона для всей экономики планеты, подобные подвижки окажут влияние на весь мир.

Однако перемены в поведении Китая сулят и большие возможности, потому что его действия до смерти напугали остальной мир. Отношение к Китаю изменилось повсюду — от Дели и Берлина и до Канберры. При таком раскладе администрация Байдена вполне способна сколотить альянс, который будет противостоять засилью авторитарного Китая.

Дональд Трамп — специалист по отталкиванию от себя союзников — был неспособен создать такую коалицию. Показав миру США в более благоприятном свете, Байден может добиться некоторых быстрых успехов, воспользовавшись неприятием дипломатии Си.

Между тем, продолжает журнал, США должны недвусмысленно дать понять китайскому народу, всему миру и американцам, о какого рода борьбе идёт речь на самом деле.

Ведя подобную борьбу Вашингтон ни при каких обстоятельствах не должен пытаться подорвать экономический расцвет Китая. Китайский народ имеет полное право на саморазвитие притом, что рост богатства и могущества Китая в целом неизбежен, в то время как эта страна может внести огромный вклад в культурное и научное развитие человечества.

США также не должны пытаться навязать Китаю «смену режима». Хотя Вашингтону следует с сочувствием относиться к сторонникам демократических свобод и поддерживать борьбу за права уйгуров, ему надобно извлечь опыт из событий на Ближнем Востоке и научиться некому смирению — особенно когда речь заходит о «смене режима» в обществах, которых США не понимают. Америка может поддерживать китайских либералов и нацменьшинства, не угрожая напрямую КПК и её руководству. «Политические перемены в Китае желательны. Но они должны идти изнутри», — подчёркивает The National Interest.

Но если дело не в праве Китая на развитие и не в Коммунистической партии — то тогда в чём же оно? В широком смысле речь идёт об усилиях Пекина по расширению своего глобального влияния незаконными средствами, — в частности, путём военного давления или экономического принуждения.

В соперничестве США и Китая есть важная военная составляющая. Сдерживание играет огромную роль, особенно когда речь заходит о Тайване. Однако если сдерживание, в том числе и ядерное, будет работать, главная борьба будет вестись с китайской тактикой, которую можно сформулировать не столько фразой «разделяй и властвуй», сколько фразой «изолируй и запугивай».

Поэтому Америка и её союзники, выражаясь терминологией самих китайцев, должны сформировать объединённый фронт, чтобы дать отпор наиболее одиозным элементам влияния Пекина, особенно учитывая, что последний уже давно превратился в изощрённого мастера изоляции и запугивания.

Многие из инцидентов, подтверждающих этот тезис (китайский туристический бойкот Южной Кореи, торговые санкции против Австралии и арест канадских граждан), говорят о том, что Пекин угрожает в том числе и свободе слова на Западе.

В прошлом демократические государства, как правило, предпочитали обходить подобные неудобные моменты стороной или даже, возможно, видели в них шанс урвать у дружественной страны кусок китайского рынка. Однако такому поведению следует положить конец. Мировым демократиям надо согласовать свои действия ради противостояния давлению Пекина. Необоснованные аресты или торговые санкции против одной страны должны встречать протесты и согласованный ответ демократий по всему миру.

«Соединённые Штаты и их союзники также должны работать над укреплением международных правил торговли и принципа верховенства права, что поможет сформировать нормы поведения Китая. В нынешнем политическом климате в Америке США вряд ли вернутся к Транстихоокеанскому партнёрству, которого на переговорах добилась администрация Обамы, но от которого отказалась администрация Трампа. Но подобная открытая, устанавливающая нормы структура должна быть совместной целью США и их союзников в то время как они разбираются с несговорчивым Китаем», — подытоживает The National Interest.