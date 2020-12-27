Во время съемок клипа застрелили человека в Массачусетсе

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27.12.2020, 8:24, Новости дня
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В американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемок музыкального видеоклипа застрелили человека, еще пять были ранены, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел около 17.35 (1.35 мск). Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии, пишет Fox News.

Уточняется, что жертве было 30 лет, раненым – около 20 лет.

Ранее три человека погибли и трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс).

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован.

4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. 30 июля в Вашингтоне также произошла стрельба, восемь человек пострадали, один погиб.



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