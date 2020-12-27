В РФ на фоне коронавируса повысился спрос на приборы для уборки дома

27.12.2020, 8:24, Новости дня

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Россияне во время пандемии коронавируса стали чаще покупать приборы для уборки дома. Спрос на моющие пылесосы увеличился в два раза, на посудомоечные машины – на 74%, сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Число покупок моющих пылесосов выросло вдвое, при этом средний чек оказался на 7% ниже прошлогоднего (9 тыс. 860 рублей). Количество покупок посудомоечных машин увеличилось на 74% при среднем чеке на 11% выше, чем в прошлом году (23,5 тыс. рублей), передает РИА «Новости».

Как отметили в «Платформе ОФД», в быту у россиян появляется все больше элементов автоматизации и роботизации. Так, в число топ-продаж моющих пылесосов входят роботы-пылесосы и модели, самостоятельно проводящие уборку и управляемые через смартфон. «Очевидно, что российские домохозяйки попросту устают и справедливо перекладывают нагрузку на технику, особенно на умные гаджеты. Традиционные инструменты домохозяек – веники и швабры – чаще годятся для небольших объемов уборки, но для регулярной уборки больших площадей их недостаточно», – подчеркивается в исследовании.

Ранее сообщалось, за три дня «черной пятницы» с 29 ноября по 1 декабря онлайн-продажи в РФ подскочили на 30%, россияне потратили 22,3 млрд рублей.