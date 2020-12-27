 

В РФ на фоне коронавируса повысился спрос на приборы для уборки дома

27.12.2020, 8:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россияне во время пандемии коронавируса стали чаще покупать приборы для уборки дома. Спрос на моющие пылесосы увеличился в два раза, на посудомоечные машины – на 74%, сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Число покупок моющих пылесосов выросло вдвое, при этом средний чек оказался на 7% ниже прошлогоднего (9 тыс. 860 рублей). Количество покупок посудомоечных машин увеличилось на 74% при среднем чеке на 11% выше, чем в прошлом году (23,5 тыс. рублей), передает РИА «Новости».

Как отметили в «Платформе ОФД», в быту у россиян появляется все больше элементов автоматизации и роботизации. Так, в число топ-продаж моющих пылесосов входят роботы-пылесосы и модели, самостоятельно проводящие уборку и управляемые через смартфон. «Очевидно, что российские домохозяйки попросту устают и справедливо перекладывают нагрузку на технику, особенно на умные гаджеты. Традиционные инструменты домохозяек – веники и швабры – чаще годятся для небольших объемов уборки, но для регулярной уборки больших площадей их недостаточно», – подчеркивается в исследовании.

Ранее сообщалось, за три дня «черной пятницы» с 29 ноября по 1 декабря онлайн-продажи в РФ подскочили на 30%, россияне потратили 22,3 млрд рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Путин согласился с идеей повышения МРОТ

09.09 / ВЦИОМ: большинство жителей РФ не хотят объединения с Белaрусью

11.12 / ЕК выделила Белоруссии 24 млн евро финансовой помощи

10.08 / В Индии в результате оползня на чайной плантации погибли более 40 человек

07.11 / Блогеров возмутило видео с заполняющим бюллетени сотрудником избиркома в США

04.10 / Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

03.09 / Euronews – нелегальная миграция через Ла-Манш бьёт все рекорды

06.08 / Захарова указала на недоказанность вины задержанных в Белоруссии россиян

06.12 / В Турции зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

10.11 / В Росии мусульманам запретили браки с представителями других религий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска