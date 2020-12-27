При крушении военного вертолета в Пакистане погибли четыре человека
27.12.2020, 8:24,
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Вертолет армейской авиации Пакистана разбился на территории региона Гилгит-Балтистан. В результате крушения погибли четверо военнослужащих, рассказали в межведомственной службе по связям с общественностью исламской республики.
Катастрофа произошла в субботу во время перевозки тела военнослужащего в местный госпиталь. Вертолет потерпел крушение в результате технической неисправности, передает РИА «Новости» со ссылкой газету DAWN.
В сентябре американский военный вертолет разбился на северо-востоке Сирии.
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