При крушении военного вертолета в Пакистане погибли четыре человека

27.12.2020, 8:24, Новости дня

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Вертолет армейской авиации Пакистана разбился на территории региона Гилгит-Балтистан. В результате крушения погибли четверо военнослужащих, рассказали в межведомственной службе по связям с общественностью исламской республики.

Катастрофа произошла в субботу во время перевозки тела военнослужащего в местный госпиталь. Вертолет потерпел крушение в результате технической неисправности, передает РИА «Новости» со ссылкой газету DAWN.

В сентябре американский военный вертолет разбился на северо-востоке Сирии.