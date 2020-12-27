В Крыму указали на главную ошибку Украины при создании независимого государства

27.12.2020, 7:38, Новости дня

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Власти Украины, пытаясь построить независимое государство, взяли за основу противопоставление России, тогда как правильнее было бы следовать политике формирования дружественных отношений с Москвой, сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления РФ вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений», – передает слова сенатора РИА «Новости».

Как отметил Цеков, единственный путь, ведущий Украину к созданию цивилизованного государства – развитие всесторонних связей с Москвой. «Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что РФ это прекрасно понимает», – сообщил украинский президент.