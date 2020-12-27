 

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

27.12.2020, 7:38, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он сообщит сам», – ответил Песков РИА «Новости» после того, как стало известно, что исследования подтвердили безопасность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

Ранее Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» заявил, что президент РФ Владимир Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о прививке от коронавируса, также пресс-секретарь заверил, что каких-то эксклюзивных вакцин для Путина не разрабатывалось.

Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным.

В субботу Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. 



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