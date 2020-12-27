 

Трамп призвал сторонников бороться за оспаривание итогов выборов

27.12.2020, 7:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действующий президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев в сенате конгресса бороться за оспаривание итогов президентских выборов, как сделали бы это «демократы, если бы они победили».

Трамп написал в Twitter, что «для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили».

Президент перечислил нарушения, которые, по его мнению, имели место во время проведения выборов и при подсчете голосов – в частности, он указал на «мертвых душ» и позднюю массовую рассылку бюллетеней по почте в ряде штатов.

«Цифры гораздо больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах», – продолжил президент.

Также он вновь подверг критике американские судебные инстанции, министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом, которая, на его взгляд, «похожа на (избирательную систему в) стране третьего мира».

«Но когда все это закончится и этот период времени станет просто очередной отвратительной главой в истории нашей страны, мы победим!», – подытожил Трамп.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.

Чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. Профессор социологии Дана Фишер считает, что в Соединенных Штатах можно наблюдать тревожные признаки того, что государство движется к расколу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии

17.11 / Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС

21.12 / Обнаружена межгалактическая «нить» длиной в 50 млн световых лет

25.11 / Боевики за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

14.12 / В Вашингтоне заявили о быстром движении Китая к военному паритету с США

22.10 / “Оппоненты пошли во все тяжкие”. В горсовете Харькова снова опровергли слухи о состоянии здоровья Кернеса

12.10 / Историк Соколов отказался от сравнений с «сумасшедшим» Наполеоном

03.08 / Вдову рэпера Картрайта решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

24.06 / Переговоры США и России в Вене по ядерным вооружениям: ясности нет

14.09 / В Новгородской области 87 классов перешли на удаленку из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска