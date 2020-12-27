Трамп призвал сторонников бороться за оспаривание итогов выборов

27.12.2020, 7:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действующий президент США Дональд Трамп призвал однопартийцев в сенате конгресса бороться за оспаривание итогов президентских выборов, как сделали бы это «демократы, если бы они победили».

Трамп написал в Twitter, что «для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили».

Президент перечислил нарушения, которые, по его мнению, имели место во время проведения выборов и при подсчете голосов – в частности, он указал на «мертвых душ» и позднюю массовую рассылку бюллетеней по почте в ряде штатов.

«Цифры гораздо больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах», – продолжил президент.

Также он вновь подверг критике американские судебные инстанции, министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом, которая, на его взгляд, «похожа на (избирательную систему в) стране третьего мира».

«Но когда все это закончится и этот период времени станет просто очередной отвратительной главой в истории нашей страны, мы победим!», – подытожил Трамп.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.

Чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. Профессор социологии Дана Фишер считает, что в Соединенных Штатах можно наблюдать тревожные признаки того, что государство движется к расколу.