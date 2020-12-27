Forsal – только нефть и газ — польский эксперт оставил России 30 лет на поиски альтернативы

27.12.2020, 7:28, Новости дня

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Эпоха нефти и газа, в которую Москва получала большие деньги относительно легко подходит к концу. 2050 год может стать её пограничной точкой, предупреждает бывший советник министра экономики Польши Ежи Рутковский. На портале Forsal он объясняет, что у РФ есть целых — или всего-лишь — 30 лет, чтобы найти достойную замену своему «чёрному» и «голубому» золоту.



Reuters

Дискуссии о том, что необходимо заменить российскую сырьевую и экспортную модель экономического развития на новую уже были в СССР. Особенно в периоды экономических кризисов, то есть в результате обвала цен на нефть и газ они становились особо жаркими, пишет на портале Forsal бывший советник министра в Министерстве экономики и Министерстве развития Ежи Рутковский.

Тогда эти дебаты выливались в форму официальных программных деклараций со стороны государственных лидеров, однако стоило только ценам на нефть и газ опять взлететь вверх, как они тотчас исчезали. В результате зависимость РФ от экспорта нефти и газа оставалась на неизменно высоком уровне, более того, она лишь увеличивалась. «В состоянии ли РФ предложить нечто больше, чем только нефть, газ и другое сырьё?» — задаётся вопросом автор. Он уверен, что принимая во внимание настоящие условия, особенно внешней среды и неблагоприятную ситуацию на рынке углеводородов это практически невозможно. Необходимость экономической диверсификации для РФ очевидна. Для РФ наступили сложные времена, не без сожаления констатирует бывший советник.

В статье он возвращается к истории, когда значение нефти и газа в экономике стало доминировать вместе с разработкой крупнейших мировых месторождений углеводородов в Западной Сибири в 1960-х годах. Потом в 1980-х и 1990-х годах их позиция укрепилась вместе с расширением сетки нефте— и газопроводов, ведь с тех пор можно было легко транспортировать их на европейский рынок. С тех пор нефть, нефтепродукты и газ стали определяющими факторами российской экономики, обеспечивая тем самым 65-70% экспортных поступлений в страну, отмечает автор.

Постоянно растущий приток относительно «лёгких» финансовых ресурсов не мог не радовать, однако любой экономический спад и падение цен на международном рынке энергоносителей обнажали уязвимость этой модели. Всё новые и новые экономические кризисы поджидали Россию — так было в 80-е годы, когда резкое падение цен на рынке энергоносителей стало непосредственной причиной экономического краха и затем распада Советского Союза. Потом была неудачная попытка либеральных реформ эпохи президента Бориса Ельцина в результате кризиса 1998 года, а также кризисы 2008—2009 и 2014 годов, перечисляет он.

Чередование кризисов привело к тому, что зависимость от экспорта сырья, особенно нефти и газа, становилась для РФ всё более опасной и обременительной. Фраза «российская экономика сидит на нефтяной игле» на постоянной основе задержалась на устах российских лидеров. В 2008 году была принята официальная государственная программа социально-экономического развития РФ до 2020 года, главная цель которой заключалась в переходе от сырьевой экономики к инновационной. В результате к 2020 году РФ должна была войти в пятёрку стран — мировых лидеров по объему произведенного ВВП. Надежды возлагались на гражданскую авиацию, ракетно-космическую промышленность, рынок космических услуг, судостроение и атомный энерго-промышленный комплекс. Однако уже с самого начала программа «Стратегия 2020» не гарантировала полный отход российской экономики от сырьевой и экспортной модели развития, её состояние и перспективы всё ещё сильно определялись уровнем цен на нефть.

Интересно, что начиная с 1980-х годов власти поставили себе правильный диагноз, но они так и не начали лечение — нет ни прогресса, ни решимости изменить такое положение дел, подчёркивает автор.

Сегодня становится всё более ясным, не только для россиян, но и для всего мира, что эра нефти и газа подходит к концу. 2050 год может стать её пограничной точкой. РФ сейчас пытается впопыхах найти какую-ту альтернативу — экспортные товары, которыми можно было бы заменить углеводороды. Оптимисты говорят, что у РФ есть ещё 30 лет. Пессимисты, что это всего лишь 30 лет, приводя в качестве аргумента последние тридцать лет, за которые ничего так и не изменилось, резюмирует бывший советник министра в Министерстве экономики и Министерстве развития Ежи Рутковский.