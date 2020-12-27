SCMP – учительница из Китая стала интернет-звездой, устроив школьникам зимнюю «проверку на подштанники»

27.12.2020, 7:28, Новости дня

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Заметив, что, несмотря на минусовую температуру, во имя моды не все ученики носят «безвкусные» подштанники, китайская учительница по фамилии Чэн записала для своих подопечных образовательный ролик о том, как важно утепляться, пишет South China Morning Post. Видео очень оценили родители по всей стране — не только за полезную тему, но и за заботу о детях.



Reuters

На прошлой неделе в провинции Хэнань в центральной части Китая стояла минусовая температура. Увидев, что в такой холод двое её учеников пришли в школу без подштанников, обеспокоенная учительница по фамилии Чэн из города Кайфын решила серьёзно заняться проблемой, пишет South China Morning Post.

Хотя в отсутствии подштанников уличили только двух школьников, мальчика и девочку, Чэн решила снять видео для всех своих подопечных, чтобы объяснить, как важно утепляться в холодную погоду. В своём ролике учительница устроила всему классу проверку на наличие кальсон и показала, как нужно правильно одеваться, чтобы избежать простуды в зимний период, — в первую очередь, конечно, носить подштанники. В Китае, особенно в более холодных его частях, это распространённый вид одежды, который обычно делается из хлопка с добавлением шерсти, носится под брюки и помогает телу сохранять тепло. Чэн также отметила, что для большей эффективности подштанники следует заправлять в носки.

Хотя сегодня многие подростки не особо любят носить подштанники даже в мороз и считают этот предмет гардероба «безвкусицей», учительница подчеркнула: «Дети ещё растут. Если они простудятся из-за того, что были слишком легко одеты, это может плохо обернуться для их здоровья».

Видео очень быстро стало набирать просмотры в интернете. Родители по всей стране репостили ролик и хвалили внимательного педагога не только за полезный контент, но и за искреннюю заботу о своих учениках. В одночасье Чэн стала интернет-звездой, отмечает South China Morning Post.

«Дети сегодня очень упёртые. Родители им твердят: «Надевайте подштанники», а они не слушают. Очень полезно, что эта учительница устроила им такую внезапную проверку. Родителям этих учеников будет спокойнее», — написал один из комментаторов на платформе WeChat. Другой пользователь обратил внимание: «Эта учительница очень переживает за своих учеников. Хотел бы я, чтобы и у моего сына был такой заботливый учитель».

Как добавляет издание, китайская молодёжь полагает, что подштанники — дело «устарелое», потому что на Западе такое никто не носит. В США и Европе нечто подобное надевают в основном только для занятий спортом в зимнее время, вроде катания на лыжах. Более того, следуя современной моде, многие подростки в Китае предпочитают носить укороченные штаны, открывающие лодыжки.

Старшее поколение в Поднебесной, напротив, подштанники уважает, отчасти — потому что традиционная китайская медицина советует держать ноги в тепле, чтобы предотвратить такие заболевания, как, например, артрит. Ранее в этом году китайские СМИ писали о старшекласснике из провинции Хунань, которому для борьбы с цыпками и обветренной кожей врач наряду с мазями прописал обязательно ходить в подштанниках. Правда, как признался молодой человек, носить их он не собирается: «Мама приготовила мне подштанники, но я, железный человек, носить их не буду. Одноклассники засмеют, если я в таком приду. Хоть и холодновато, но я потерплю».