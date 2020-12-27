Что нельзя ставить на новогодний стол-2021

27.12.2020, 6:52, Разное

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Традиционно перед Новым годом люди начинают составлять меню для праздничного стола. Существует ряд запретных продуктов, которые не должны присутствовать на нем, чтобы следующие 12 месяцев под покровительством Металлического Быка, были счастливыми.

Что не нужно готовить на новогодний стол 2021 года

Большинство людей имеют свои любимые блюда, которые они готовят. В этом году стол должен получиться разнообразным. Важно знать, что в ходе приготовления еды нельзя использовать говяжий фарш, телятину и говядину, производные данных продуктов. На стол не нужно ставить десерты с добавлением желатина. Последний является результатом процесса переработки костей, которые принадлежат крупному рогатому скоту. В десертах компонент можно заменить пектином.



Изображение взято с: pixabay.com

На новогодний стол 2021 года не нужно ставить слишком много спиртных напитков. Все дело в том, что Быку не нравятся люди, злоупотребляющие алкоголем. Рекомендуется отдать предпочтение винам и легким коктейлям. Существуют ограничения на

безалкогольные напитки. В частности, на праздничном столе не должны присутствовать те, где есть газ. Рекомендуется употреблять соки, травяной чай, морсы, компоты, кофе.

Считается, что нельзя готовить непроверенные блюда. Металлическому Быку не понравятся эксперименты с едой. К тому же его не обрадуют рецепты, на реализацию которых нужно купить дорогостоящие продукты.

Особенности новогоднего меню 2021 года

Быка нельзя отнести к переборчивым животным. Он является травоядным, поэтому важно, чтобы на столе присутствовали овощи, фрукты, зелень, злаковые культуры. Основные блюда можно приготовить на основе свинины, гуся, индейки, курицы или же кролика. Отлично подойдет запеченная утка с яблоками.



Изображение взято с: delo-vcusa.ru

Хозяину года придутся по вкусу плов или же овощное рагу. Сам же бык относится к консервативным животным, поэтому для встречи Нового года подойдет обычное картофельное пюре, рыба или мясное блюдо. Что касается процессов приготовления пищи, то они должны быть простыми: варка, жарка, тушение, запекание.

Бык любит много есть, поэтому на стол важно поставить много блюд: горячие блюда, салаты, овощные, фруктовые, сырные, мясную нарезку. Покровителя 2021 года не обрадуют манго и кокосы и прочие экзотические продукты.

Сервировка новогоднего стола-2021

Эксперты советуют ответственно подойти к сервировке новогоднего стола 2021 года. Существуют определенные требования, хотя они являются не очень значительными.



Изображение взято с: pixabay.com

На столе должны отсутствовать пестрые цвета, в особенности красный. Последний символизируют тревогу, а это разозлит Металлического Быка. Предпочтение стоит отдавать белому, бежевому, серо-голубому и классическому серому цвету.

Стихией 2021 года является металл. В связи с этим актуально использовать предметы с блестящими элементами: скатерть, салфетки, посуду, статуэтки, подсвечники. В центр стола можно поставить небольшую фигуру Быка на удачу.