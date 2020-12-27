 

Синоптики рассказали о погоде в Москве

27.12.2020, 6:46, Новости дня
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Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус семи градусов ожидаются в Москве в воскресенье, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в городе будет минус семь – пять градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 12 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 5 – 10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус десяти – пяти градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.



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