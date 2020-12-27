Стрельба произошла в штате Иллинойс

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27.12.2020, 6:46, Новости дня
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Три человека погибли, трое пострадали при стрельбе в кегельбане в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс), сообщают местные СМИ.

Телеканал CBS Chicago информирует со ссылкой на главу полиции города Дэна О’Ши, что правоохранителей вызвали на место ЧП в 18.55 по местному времени (3.55 мск), передает РИА «Новости».

По его словам, жертв трое, еще три человека госпитализированы с ранениями. Стрельба велась как внутри здания, так и снаружи.

Один человек задержан. Предположительно, под стражу взят «единственный причастный» к инциденту, добавил телеканал.

Отмечается, что город Рокфорд расположен примерно в 130 километрах северо-западнее Чикаго.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован.

4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. 30 июля в Вашингтоне также произошла стрельба, восемь человек пострадали, один погиб.



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