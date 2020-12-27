Законопроект по борьбе с «китайским шпионажем» разработали в США

27.12.2020, 6:46, Новости дня

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Конгрессмены Грег Мерфи, Джим Бэнкс и Ральф Абрахам разработали законопроект, который должен усилить безопасность Соединенных Штатов на фоне «шпионажа» со стороны Китая.

Проект закона «О пресечении гнусной эксплуатации и злонамеренного шпионажа со стороны КНР в целях недопущения в конгресс» был представлен после сообщений о том, что в 2014 году «китайской шпионке» удалось «внедриться» в круг официальных лиц, работающих на Капитолийском холме, передает RT.

Документ обяжет приставов палаты представителей и сената консультироваться с Управлением директора национальной разведки, Госдепартаментом и ФБР «для создания на межведомственной основе плана проверки биографических данных, позволяющего с большей точностью выявлять наличие связей с Коммунистической партией Китая».

Также, при условии вступления документа в силу, все члены конгресса, включая стажеров, должны будут пройти проверку.

Если в ходе данных мероприятий выяснится, что кто-либо из служащих конгресса был «связан» с Коммунистической партией Китая или намеревался «шпионить» в пользу КНР, он будет «немедленно уволен».

Кроме того, уполномоченные лица доложат о сложившейся ситуации комитетам конгресса по разведке, а расследованием дела займется ФБР.

По словам Мерфи, «Китай не остановится ни перед чем» ради кражи секретных разведданных и интеллектуальной собственности США.

«Теперь, когда нам известно, что китайцам удалось проникнуть в залы конгресса, нам следует действовать ответственно и принять соответствующие меры», – добавил он.

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