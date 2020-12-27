Рогозин назвал глобальные цели РФ в космосе

27.12.2020, 5:54, Новости дня

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели РФ в космосе, отметив важность использования результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны.

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», – написал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос читателя о глобальных целях РФ в космосе.

В ноябре Президент РФ Владимир Путин назвал среди приоритетов развития космонавтики совершенствование собственной космической инфраструктуры и создание перспективной линейки ракетных комплексов.