Рогозин назвал глобальные цели РФ в космосе
27.12.2020, 5:54,
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели РФ в космосе, отметив важность использования результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны.
«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», – написал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос читателя о глобальных целях РФ в космосе.
В ноябре Президент РФ Владимир Путин назвал среди приоритетов развития космонавтики совершенствование собственной космической инфраструктуры и создание перспективной линейки ракетных комплексов.
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