 

Специалисты МЧС РФ обнаружили более 10 тыс. боеприпасов в Карабахе

27.12.2020, 5:54, Новости дня
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Пиротехники МЧС России, занимающиеся разминированием территории Нагорного Карабаха, обнаружили более 10 тыс. боеприпасов с начала работы.

В МЧС сообщили, что «специалисты отряда «Лидер» (…) продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе», на данный момент они обследовали «почти 53 га территорий», обнаружили «свыше 10 тыс. взрывоопасных предметов», передает ТАСС.

Основные работы ведутся в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.

Среди находок – более 4,7 тыс. снарядов от 30 до 152 мм, 416 различных минометных мин, 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, 260 фрагментов ракет реактивных систем залпового огня «Град», а также более 3,2 тыс. патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет «Малютка» и «Фагот».

Все боеприпасы были переданы в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе.



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