 

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Блейка

27.12.2020, 5:02, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что за годы напряженной работы Блейк внес неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете.

«Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», – добавил президент.

Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов сообщил, что агент советской разведки Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР по собственным убеждениям из британской секретной службы MI-6, скончался в субботу на 99-м году жизни.

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Он служил в MI-6, откуда перешел на сторону советской разведки. Более 20 лет Блейк был двойным агентом, передавая Москве секретные данные, разоблачившие британских разведчиков. В частности, от Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и информация об осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Лондон приговорил его за шпионаж к 42 годам заключения, однако он совершил побег и уехал в Союз, где ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество», орденом Дружбы, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». Про Блейка был снят художественно-документальный фильма «Выбор агента Блейка», в съемках которого принял участие сам агент.



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