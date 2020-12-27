 

Пряничный монолит обнаружили в Сан-Франциско

27.12.2020, 5:02, Новости дня
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На одном из холмов американского Сан-Франциско появился двухметровый монолит, сделанный из пряников, сообщают местные СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает, что монолит состоит из пряников, скрепленных глазурью и украшенных разноцветными жвачками, передает «Интерфакс».

Автор этого объекта никак не обозначил себя.

Глава городского департамента парков и зон отдыха Фил Гинсбург пообещал не убирать конструкцию, пока она сама не разрушится.

Ранее в испанской провинции Сеговия (муниципалитет Айльон) нашли таинственный металлический монолит в руинах церкви Сантьяго. До этого металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта.

Также сообщалось, что таинственный монолит высотой около четырех метров обнаружили в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава на востоке Румынии. Вскоре он неожиданно исчез.



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