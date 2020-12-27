 

Мнение: Выборы в Афганистане надежнее чем в США

27.12.2020, 4:22, Разное
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Агент Дональд заявил, что выборы в Афганистане были организованы лучше чем в США.

«Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надёжнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!» (с) Дональд Трамп

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1342832582606598144 – оригинал публикации

Такие теперь образцы демократии и честных выборов.
И эта страна еще пытается кого-то учить как проводить выборы.

Источник: Colonel Cassad



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