Ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса

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27.12.2020, 4:10, Новости дня
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Исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь.

К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь, передает RT со ссылкой на Daily Express.

Отмечается, что «традиционные» симптомы включают кашель, высокую температуру, а также потерю вкуса и обоняния.

Ранее стало известно, что COVID-19 может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.

Напомним, в РФ масштабная добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.



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