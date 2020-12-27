Ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса
27.12.2020, 4:10,
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Исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь.
К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь, передает RT со ссылкой на Daily Express.
Отмечается, что «традиционные» симптомы включают кашель, высокую температуру, а также потерю вкуса и обоняния.
Ранее стало известно, что COVID-19 может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.
Напомним, в РФ масштабная добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.
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