 

Полиция в США начала расследование из-за махинаций с получением вакцин от COVID-19

27.12.2020, 4:10, Новости дня
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Полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.

Соответствующее заявление главы департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера было опубликовано в субботу на сайте ведомства, передает ТАСС.

В нем указывается, что «сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам».

«Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых», – указал Цукер.

По информации агентства Bloomberg, сеть Parcare включает в себя шесть больниц, две из них расположены непосредственно в городе Нью-Йорк.

Цукер подчеркнул, что департамент здравоохранения будет «сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании», открытом по данному делу.

«Все, кто окажется причастен к этой схеме, ответит по всей строгости закона», – сказал он.

Отмечается, что речь идет о крупной поставке вакцины, разработанной американской компанией Moderna.

При этом ранее стало известно, что в США зафиксировали острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna.

Также в Соединенных Штатах зафиксировали несколько случаев острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

Кроме того, в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.



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