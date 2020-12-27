Михаил Бычков: Лучше быть обманутым, чем обмануть

27.12.2020, 4:04, Разное

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Худрук Воронежского камерного театра объясняет, почему он считает свой театр одним из лучших в стране.

Международный театральный фестиваль «Радуга», который на днях прошел в Санкт-Петербургском Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева, открывал спектакль Воронежского камерного театра «Бальзаминов». Чудесная работа режиссера Михаила Бычкова. И не менее чудесно то обстоятельство, что фестиваль вообще состоялся. Ковидная пора диктует нам новые порядки, и выражений лиц зрителей теперь не увидеть из-за медицинских масок. Зато спектакль «Бальзаминов» технически устроен так, что можно разобрать каждую деталь сценического интерьера и каждый момент в мимике персонажей. Игру актеров дополняет видео в режиме онлайн, съемка идет с двух камер. Создается удивительный оптический эффект, будто зритель смотрит на сцену в бинокль сразу на удаление и приближение. Мы поговорили с художественным руководителем Воронежского камерного театра, директором международного Платоновского фестиваля искусств Михаилом Бычковым.

Михаил Бычков. Фото: ТАСС

— Михаил Владимирович, вы представили нам с иронией, даже с некоторым сарказмом образ Бальзаминова, этакого незадачливого недоросля, воспитанного женщинами. Лично для вас этот образ связан именно с российскими реалиями? Или эта история вне географических привязок?

— Я не стремился делать обобщения в масштабе всего мира. А про Россию, про нас, конечно, думал. Всё, мне кажется, очевидно и узнаваемо. И если открыть текст Александра Островского, то можно убедиться, что инфантилизм и вера в удачу — значимая часть национального характера, национального мышления. И я даже не уверен, что она связана с половыми признаками. Сегодняшние девочки, которые смотрят на мир через инстаграм и ждут принца на белом «Мерседесе», — те же Бальзаминовы. Просто одно дело, когда в стране веками действует принцип: если будешь добросовестно трудиться, будешь честен, законопослушен, то постепенно повысишь свой социальный статус, станешь богаче и твоим детям достанется то, что ты наработал за жизнь.

А когда живешь в стране не только с непредсказуемым будущим, но и с непредсказуемым прошлым,

когда в последнюю очередь работает такая вещь, как закон, когда нельзя быть уверенным ни в чем, то и получается, что в значительной степени «ваше благородие госпожа удача» становится чуть ли не единственной возможностью подняться в жизни

и обрести желаемое.

— Нам остаются только вера и надежда?

— Эти слова слишком красивы в данном случае. А слово «счастье», которое в завершение звучит в этом спектакле, как раз ключевое. Оно много раз произносится в пьесе, и когда та же маменька говорит Бальзаминову: «Ничего-то ты сделать не можешь, ничего-то ты не умеешь», он отвечает: «Да причем тут это, да пусть было б счастье, а кроме счастья ничего и не надо». Мой Бальзаминов мечтает о счастье и в этом есть надежда на несогласие с обывательской пошлостью этой жизни. Вы сказали о сарказме. Но я смотрю на это не с сарказмом, а с грустью. Все равно по этому поводу моя природа рефлексирует сочувствием.

— Мне кажется, у Бальзаминова присутствует какой-то чувственный ум, он не просто такой вот Иванушка-дурачок.

— Я, конечно же, не хотел поставить спектакль о глупом человеке. Это не очень интересно. О простодушном — да. Важно то, что он простодушен, легковерен, идеалистичен, в нем нет расчета и способности к прагматическому, деловому подходу к жизни. Это не измеряется какими-то вещами, связанными с глубиной ума или образованностью. Свойства Миши Бальзаминова есть во всех нас, и во мне тоже. Для одного уровень простодушия вот таков, как у Бальзаминова. Для другого — в том, что добро победит зло, и справедливость восторжествует. Но это не значит, что надо быть циничным и отказываться от такого простодушия. Лучше быть обманутым, чем обмануть.

— Приятно, что зал живо откликался на простые вещи. Замудрить можно очень сильно, и на театральных сценах мы часто встречаем вот такой мудреж, выверт. Хотя в форме подачи вы применили изобретательность.

— Есть сложность, но не мудрствование. Это технологическая сложность, достаточно изощренная система. Но она создана для того, чтобы в конце концов донести идею, укрупнить детали, эмоции, чтобы на подсознательном уровне соединить с нашим бэкграундом. Советский кинематограф тоже имеет значение, вещи какие-то из прошлого. Но в общем, да, все должно быть достаточно просто, и я ваши слова воспринимаю как комплимент. Потому что на самом деле и нужно стремиться к простоте, ведь, казалось бы, ничего нет проще графики Матисса, и в то же время трудно найти что-то более совершенное и прекрасное в пластическом смысле. Хочется быть ясным. Когда это удается, я счастлив.

Фото из архива Воронежского камерного театра

— И все же этот технологический прием с четырьмя экранами, которые показывают нам «дом» обитателей пьесы, как родился?

— Когда ты понимаешь, что надо донести основополагающие вещи, и в коммуникации со зрителем преодолеть штампы восприятия, которые возникли, например, после фильма с Вициным и Мордюковой, приходится искать какие-то пути. Например, не строить забор, через который перелезает Бальзаминов к богатой невесте, а возвести такой «блочный дом», в каждом пространстве которого разыгрывается своя история. Та же история с башмачником, под видом которого Бальзаминов у автора приходит снимать мерки с сестер, и потому его пускают в дом, закрытый для мужчин, тоже выглядела для меня как вопрос. Поэтому башмачника мы заменили на сантехника. Началось с желания эту историю оптически приблизить к нашему времени, компактно собрать в единую структуру. Я с самого начала понимал и хотел, чтобы люди разговаривали не раскатистым переливчатым языком, знакомым нам по Малому театру, а современно. Присутствие множества анахронизмов должно было раствориться за счет точности и правдивости сути в этих диалогах. Наши прекрасные артисты Камерного театра стали сначала говорок такой старомодный пробовать. А это было совсем ненужно. И я предложил поставить камеры и посмотреть на себя со стороны. Это было сделано только для того, чтобы добиться достоверности, уйти от наигрыша. Это артистам здорово помогло. И когда мы увидели на мониторах крупным планом сцены, у нас возникло желание это оставить. Мой сын — Алексей Бычков — имеет опыт и образование оператора. И он стал полноценным участником спектакля, постановщиком этого видеоряда. Наши техники освоили онлайн-монтаж. Я восхищен, как монтируются планы по ходу спектакля.

— Вы вывозили уже этот спектакль?

— Да, две недели назад мы были в Москве на фестивале «Уроки режиссуры» в рамках Биеннале современного искусства. Показали «Бальзаминова» на сцене театра «Современник». Очень волновались, как вывозить нашу громоздкую конструкцию — по сути надо на сцене построить двухэтажный дом. Ничего, справились, нас прекрасно приняли, и зал был настроен очень тепло.

— Вы во многих городах и странах ставили спектакли, но остаетесь преданным Воронежу. Что вас удерживает в этом городе?

— Я приехал сюда 32 года назад. Воронеж стал тем местом, в котором я смог осуществить важнейшие задачи своей жизни. Я создал здесь театр. С моей командой мы сделали его достаточно заметным явлением. И не только в Воронеже. Недавно мы обрели свой дом — для нас специально было выстроено здание, очень удобное, компактное, мы им очень гордимся. Сюда с удовольствием ходит публика. При всем гостеприимстве площадок, куда мы приезжаем, я ничего удобнее технически и правильнее по атмосфере не встречал. Мог ли быть другой город в моей жизни? Возможно.

Но Воронеж имеет преимущества перед столицами. Здесь не так устаешь от многолюдья, от скоростей.

Масштаб города, где один млн жителей, не давит на тебя, здесь невозможно потеряться, но это и не глухая провинция с одной улицей. Это разнообразный, многогранный город с набережными, мостами, интересными планировочными особенностями, очень зеленый. В таком месте ты имеешь возможность реализовываться и влиять в целом на это пространство.

Фото из архива Воронежского камерного театра

— Вы же не только театр создали, но и фестиваль Платоновский, который теперь гремит по всей РФ и хорошо известен в мире. Я была на вашем фестивале и была поражена тому, что весь город вовлечен в него. Много площадок, везде фестивальные флаги, яркие афиши. Как вам удалось выйти на такой высокий уровень? И — фестиваль тоже изменил город?

— Да, удивительная история, но фестиваль безо всяких сомнений меняет город, меняет отношение к городу извне, он иначе воспринимаем в сегодняшнем культурном контексте. Это был постепенный процесс. Я рискнул организовать многожанровый фестиваль с разными направлениями, не будучи специалистом в других сферах, кроме театральной. Мне помогали советы тех людей, вкусу которых я доверяю. Мы убеждали людей в других городах и странах приехать, рассказывали, кто такой Платонов. Для кого-то имя Мандельштама имело значение. Или Бунина, который здесь родился. Сегодня к нам с удовольствием стремятся попасть те, кому это еще не удалось. Трижды у нас был Малый драматический театр — Театр Европы. В этом году приезжал «Приют комедианта» с «Преступлением и наказанием». Были театр имени Ленсовета со спектаклями Бутусова, Начо Дуато с балетами Михайловского театра.

— Это вы о наших петербургских участниках. А сколько стран приезжало?

— Перечислять долго. Со всех пяти континентов были гости. В этом году мы подошли к десятому фестивалю на очень высоком уровне, с хорошим настроем. Если бы не история с пандемией, нынешний фестиваль был бы наиболее заметным.

— Фестиваль влияет на вашу творческую политику в Камерном?

— Несколько лет назад я понял, что в Воронеже не хватает современного танца. Есть Театр оперы и балета, есть хореографическое училище, есть свои достижения в этом направлении. Мы привозим на фестиваль Батшеву , МакГрегора, но где наши современные танцоры? И вот сегодня в Камерном театре две труппы — драматическая и танцевальная. Два с половиной года назад мы устроили кастинг. Собрали способных ребят, начали с ними заниматься, пригласили хореографов и педагогов хореографических центров из разных городов. И вот уже дважды номинировались на «Золотую маску» с нашими танцевальными спектаклями. Такое движение, когда быстро видны результаты, очень вдохновляет.

Фото из архива Воронежского камерного театра

— Вы человек со смелыми взглядами, независимый. Вам приходилось преодолевать сопротивление в отношениях с властью?

— На разных этапах моей карьеры были всякие истории. На заре моей деятельности я бодался с идеологическими отделами партийных комитетов, получил запрет на профессию. Это в прошлом. Сегодня все иначе. Не то, чтобы я стал компромисснее, скорее, научился отстаивать свою точку зрения. Ну и, конечно, мне везло. Девять лет я работал в Воронеже при очень умном и просвещенном губернаторе Алексее Гордееве. И кроме поддержки ничего не встречал. Сейчас пришел на этот пост другой человек. И в момент этого перехода, смены команды, перераспределения каких-то центров влияния был наезд на меня достаточно чувствительный. Звучали обвинения в том, что Бычков «портит наш Платоновский фестиваль». И это совпало с общим креном нашей жизни, с деятельностью бывшего министра культуры Мединского, с тем, что начали возвращать идеологическое руководство с патриотическим душком, пытаться все регулировать и цензурировать. Я принципиально веду себя так, как позволяет действующее законодательство. Я ведь делаю фестиваль и театр не лично для себя, а для публики, и я очень хорошо понимаю, что у зрителей существует авангардная мыслящая часть, и существует середина, которую надо вовлекать и расширять ее представления об искусстве. Есть чувствительные точки, которые надо осмысливать. Это не самоцензура, а здравый смысл, это моя стратегия. И

я делаю так, чтобы в программе были по-настоящему экспериментальные спектакли, какие-то вещи, впервые открывающие что-то для публики.

И при этом были самые высокие образцы того, что я необыкновенно ценю в искусстве: человеческое, психологическое, настоящее, как те же спектакли Льва Додина. Недавно мне по каким-то причинам предложили войти в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. И это укрепило мои позиции. Сегодня губернатор нашей области доверяет моему подходу, чувству момента, меры и вкуса. Я стараюсь делать фестиваль, чтобы он оставался важным не только для группы специалистов и друзей, а и для широкого зрителя. Недавно в Воронеже социологи проводили опрос, в результате самым позитивным событием уходящего года многие назвали наш Платоновский фестиваль.

— Ковидное время нас сильно выбило из колеи. Но что лично вы для себя нашли позитивного?

— Может быть, я скажу крамольные вещи, но я пытался все это время сделать так, чтобы не сильно менять свой образ жизни. Не ограничивал контакты, не сидел на изоляции. Встречался с людьми, репетировал, восстанавливал репертуар, делал новые спектакли. И, как только открыли театр, мы тут же выдали новые работы. И сейчас изо всех сил работаем. У нас три сцены, и они все задействованы. Если на меня пытаются как-то надавить, я могу ответить лишь объективными показателями: я руковожу успешным, вполне востребованным публикой театром, где на лицо совпадения творческих возможностей и вложенных средств. Мы в нашем маленьком театре продаем билетов на сумму, превышающую выручку нашего Театра оперы и балета, который в шесть раз больше Камерного. Думаю, разгадка только в том, что мы очень профессионально строим свою работу — и творческую, и административную. Скажу без ложной скромности, что мы — один из лучших театров страны.

Беседовала Елена Добрякова