 

Мнение: Пейпал упал!

27.12.2020, 3:54, Разное
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Похоже, ко всему – еще и Пейпал рухнул. Думал, только у меня, но залез в интернет – море жалоб типа “невозможно вывести средства”. И такая катавасия – уже дня 3-4 по всему миру! Вот тебе и Илон ваш Маск! Всё у него постоянно падает – то ракеты, то платежные системы… Я так и знал, что он какой-то прохиндей. Причем на самом Пейпале – никаких сообщений, служба поддержки просто НЕ РАБОТАЕТ. Удивительный бардак.

“Международная платежная система PayPal столкнулась с большими техническими трудностями в самый «высокий» сезон онлайн-покупок. За несколько дней до Рождества и Нового года у PayPal возникли технические проблемы. Это зафиксировал сервис Down Detector. Кроме этого, в социальных сетях начали появляться жалобы от пользователей, что они не могут войти на сайт PayPal, или произвести оплату с помощью данного сервиса. Британское издание The Independent сообщает, что люди жаловались на то, что не могут войти в систему и отправлять платежи. Многие из желаемых покупок так и остались неоплаченными вовремя”.

Источник: Размышления вольного социолога



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