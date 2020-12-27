Врач назвал особенности «британского» штамма коронавируса

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27.12.2020, 3:18, Новости дня
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Мутировавший в Великобритании штамм COVID-19 распространяется гораздо быстрее, чем уже известные штаммы SARS-Cov-2, при этом течение болезни проходит стремительнее, рассказал врач Сергей Нурисламов.

У заболевших температура повышается уже в первые сутки после инфицирования, параллельно проявляется «классический» набор признаков коронавируса. Быстрая смена симптомов указывает на более острое течение болезни, что говорит о его истощении, передает «Общественная служба новостей».

«Чем медленнее накапливаются симптомы, чем дольше формируются гипертермические реакции и повышается температура, тем тяжелее будут осложнения, в том числе и пневмония», – отметил врач.

«Британский» штамм имеет повышенную заразительность, и благодаря свободному перемещению по странам контролировать процесс его распространения становится невозможным, отмечает Нурисламов. Также он сообщил, что дети и молодые люди подвержены заболеванию новым типом коронавируса гораздо чаще, чем обычным COVID-19.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».



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