В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации

27.12.2020, 3:18, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о готовности к мобилизации скорее получил со стороны украинцев возмущение из-за своей риторики, нежели «добавил очков», считает депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Ранее Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.

«Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент – единственный, кто не понимает, что РФ не собирается нападать (…) Так что, думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.

По мнению депутата, Зеленский пропиарился на этой фразе: «Я брошу клич – и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы».

Напомним, Зеленский сообщил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что РФ это прекрасно понимает», – сообщил украинский президент.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что власти Украины, пытаясь построить независимое государство, взяли за основу противопоставление России, тогда как правильнее было бы следовать политике формирования дружественных отношений с Москвой.