 

Вирусолог рассказал, что произойдет, если зараженный «британским» коронавирусом чихнет

27.12.2020, 3:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если зараженный новым штаммом коронавируса чихнет в общественном месте, то он заразит 12 человек, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Зуев заявил, что коронавирус «стал более заразным – вот и все, он более распространен», передает РЕН ТВ.

«Если человек заражен этим штаммом, он чихнул – и заразил 12 человек. В этом вся разница, больше никакой разницы нет. А болезнетворность и антигенные свойства, самое главное, у него такие же, поэтому вакцина против него эффективна», – добавил он.

При этом вирусолог призвал не бояться нового штамма, но строго соблюдать все рекомендации –масочный режим и социальную дистанцию. Он считает правильным решением закрытие границ с Великобританией после выявления там нового вида коронавируса.

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

«Британский» штамм коронавируса уже обнаружили в Японии, Швеции и ряде других стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Пентагон: вывод сил США из Германии будет способствовать сдерживанию России

12.12 / Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима тишины на Донбассе

04.08 / Чехию разделили на четыре карантинные зоны

11.09 / Новый антирекорд. Число новых случаев COVID-19 в Украине впервые превысило 3 тыс.

10.09 / В заброшенном доме в Кемеровской области нашли пятерых пропавших детей

03.11 / Зеленский допустил роспуск рады, если она не поддержит его в противостоянии с Конституционным судом

29.11 / Правительство решило увеличить квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

05.07 / В сети опубликовали рендеры нового Jeep Grand Cherokee

14.09 / Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты

27.07 / Роспотребнадзор оценил ситуацию на курортах Краснодарского края

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска