Британия, на выход!

27.12.2020, 3:12, Разное

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В канун католического Рождества заключена историческая сделка об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Торговля между ЕС и Великобританией будет без тарифов и квот, продолжится также тесное сотрудничество в таких чувствительных областях, как безопасность, транспорт, изменение климата, трансграничный энергетический рынок.

«Часы, наконец, перестали тикать» — устало написал в твиттере главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье. Многие в Британии слышали этот звук как ускоряющееся тиканье часового механизма взрывного устройства: отсутствие сделки означало бы рост цен, дефициты, пустые полки в магазинах, бесконечные очереди у таможен на границах, торговлю по правилам ВТО, разрушение жизненно важных связей и десятилетиями выстраиваемых алгоритмов взаимодействия со второй экономикой мира. По данным Управления бюджетного контроля Великобритании, отсутствие соглашения предполагало снижение ВВП в ближайшие 15 лет не менее чем на 6 процентов.

Этого крайне неприятного сценария премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось избежать.

Рождественский договор, как его немедленно окрестили, значительно смягчит экономический удар Брексита. Конечно, тем не менее торговля с Европой будет значительно затруднена огромным количеством новых документов и пограничных проверок. Проблемы и задержки в портах сегодня усугубляются ковидом, но эксперты полагают, что многомильная пробка в полторы тысяч трейлеров у ворот Дувра останется болезненным кошмаром для Даунинг-стрит, и после 1 января ситуация вряд ли станет хуже.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции после сделки по Брекситу, 24 декабря 2020 года. Фото: ЕРА

Специалисты замечают, что это были первые в истории торговые переговоры между партнерами, которые находились в условиях свободной торговли и не продолжали снимать барьеры, а сознательно их возводили. До референдума 2016 года Великобритания была пятой экономикой в мире после США, Китая, Японии и Германии. В следующем году, по оценке МВФ, она пропустит вперед Францию и разделит 6–7 места с Индией.

В состав ЕС входят 27 европейских государств, граждане которых могут свободно жить, работать и учиться в других странах ЕС, а предприниматели могут покупать и продавать друг другу товары без проверок, дополнительных налогов и ограничений на границах. ЕС является ближайшим и крупнейшим торговым партнером Великобритании. В 2019 году 43% экспорта товаров и услуг Великобритании от общего объема экспорта пришлось на ЕС (на 294 миллиарда фунтов стерлингов) и более половины британского импорта поступило из 27 стран союза (на 374 миллиарда фунтов стерлингов).

Ориентировочная «цена» Рождественского соглашения составляет 660 млрд фунтов стерлингов.

Важно, что Соглашение «обеспечивает правовую платформу, на которой обе стороны смогут восстановить отношения после травмы, нанесенной голосованием за Брексит в 2016 году», считает главная деловая газета страны «Файнэншл Таймс».

Главным камнем преткновения на переговорах о будущих взаимоотношениях стало требование ЕС гарантий честной конкуренции.

Грузовые автомобили выстраиваются в очередь в порту Дувра, Великобритания. Фото: ЕРА

Созданные механизмы защиты, по мнению специалистов, беспрецедентны для торговых сделок ЕС и стимулируют Великобританию сохранять «широкую согласованность по вопросам труда, окружающей среды и государственной помощи». Новый арбитражный механизм предусматривает санкции в виде тарифов в случае, если одна из сторон серьезно нарушает правила другой стороны в таких областях, как охрана окружающей среды или социальные гарантии работников. Королевство добилось выхода из-под юрисдикции Европейского суда, но ЕС получил механизм защиты рынка от недобросовестной конкуренции.

Последние лихорадочные дни переговоров, продолжавшихся девять месяцев, были во многом посвящены согласованию болезненных компромиссов по поводу квот ЕС на вылов рыбы в водах Великобритании, хотя их объем не составляет и одной сотой общей стоимости сделки (оцениваются в 650 млн евро в год).

Обе стороны пошли на уступки: договорились, что в течение переходного периода в пять с половиной лет рыболовецкие суда ЕС будут иметь гарантированный доступ в британские воды. Права ЕС на рыбный промысел будут сокращены на четверть по сравнению с сегодняшним днем (Британия требовала 35% сокращения), и, соответственно, увеличится количество морепродуктов, которые могут стать уловом британских рыбаков. По истечении переходного периода доступ к водам будет зависеть от новых переговоров.

Лондонские полицейские общаются с протестующим против Брексита, 24 декабря. Фото: PA Images / Getty Images

Великобритания получила уступки, позволяющие продавать электромобили без уплаты тарифов, даже если относительно большая доля их компонентов поступает из-за пределов ЕС и Великобритании. Это чувствительный вопрос, имеющий ключевое значение для британской сборки Toyota и Nissan.

Британцы больше не смогут пользоваться преимуществами европейской свободы передвижения с правом работать и жить там наравне с гражданами стран-членов ЕС. Для подданных Соединенного Королевства теперь будут действовать правила краткосрочного безвизового въезда и национальные правила в отношении права на работу. Зато британские консерваторы рады, что это позволило им разработать собственную иммиграционную систему.

Договоренности мало чем помогут сектору услуг, а эта сфера приносит 80% доходов страны.

Премьер признает, что в части финансовых услуг сделка не так хороша, «как хотелось бы». Лондонский Сити покинет единый рынок финансовых услуг ЕС 31 декабря. Новые договоренности в данном торговом соглашении не предусмотрены и будут основываться на односторонних решениях Великобритании и Евросоюза.

Большая часть Великобритании — за исключением Северной Ирландии — отныне не будет участвовать в программе студенческого обмена Эразмус (Erasmus). Студенты Северной Ирландии будут участвовать в программе благодаря договоренностям с правительством Ирландии.

Очевидно, полученный результат далек от обещанных консерваторами перед выборами «залитых солнцем лугов», «самой легкой сделки в истории», потому что «они в нас заинтересованы больше, чем мы в них». Но, как объяснил несоответствие один из соратников премьера, это его «талантливый способ разговаривать с аудиторией».

Проправительственная «Телеграф» празднует выполнение обещания, возможность «выковать свой новый смелый независимый путь» и «личный триумф премьер-министра».

Фото: ЕРА

В оппозиционной и деловой британской прессе особо оптимистических иллюзий не наблюдается. По данным Управления бюджетного контроля, Британия, несмотря на сделку, все равно в ближайшие полтора десятилетия столкнется с существенным снижением валового внутреннего продукта.

Настроения людей тоже изменились. Теперь 49% опрошенных считают, что в 2016 году Британия сделала неправильный выбор на злополучном референдуме о выходе из ЕС (лишь 39% полагают, что решение выйти из ЕС было верным). А если бы, как любят говорить социологи, «референдум состоялся сегодня», то за «выход» голосовало бы 47%, а за «остаться» — 53% (данные ComRes, Deltapoll and YouGov).

Как считает последовательно оппозиционная «Гардиан»,

Брексит всегда был идеологическим проектом, «он никогда не был о цене картошки или машин».

Премьер-министр Борис Джонсон так и заявил, представляя сделку, что Британия достигла своих целей на переговорах:

«Мы вернули контроль над нашими законами и нашей судьбой». Ответ из ЕС не замедлил себя ждать: «Конечно, суть дебатов была в суверенитете. Но пришло, наконец, время спросить себя, что такое суверенитет в ХХI веке? Для меня это возможности без оглядки работать, путешествовать, учиться и делать бизнес в 27 странах. Это об объединении сил и общем представительстве в мире мощных держав. А во времена кризисов — поднимать друг друга наверх вместо того, чтобы пытаться одному встать на ноги…» — ответила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «В современном мире мы — один из экономических гигантов, и никакая сделка не может изменить реальность гравитации в современной экономике», — добавила она.

Фон дер Ляйен заключила, что одним из ее главных чувств было «облегчение» от того, что «мы, наконец, можем оставить Брексит позади. Европа продолжает двигаться вперед». (К слову об уровне европейских политиков: в своем коротком «прощальном» слове она ненавязчиво «подмигнула» британцам, процитировав Шекспира, Битлз и Эллиота).

Теперь начинается дикая спешка с утверждением соглашения, которое необходимо до того, как 1 января завершится переходный период в Великобритании. Экстренное заседание Палаты общин намечено на 30 декабря.

Критики справедливо замечают, что хотя весь процесс задумывался якобы для того, чтобы «вернуть контроль избранному парламенту», на самом деле ему на работу с важнейшим правовым текстом в 500 страниц (а по другим сведениям около двух тысяч) оставили всего пару дней.

Европейский парламент не будет собираться до конца года — все сроки давно вышли. Но у Брюсселя есть юридическая возможность временно применять договор до его одобрения в 2021 году.

А пока текст договора будет рассматриваться лидерами ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что верят в то, что соглашение состоится.

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании