Мнение: Видит око, да зуб неймет

27.12.2020, 3:02, Разное

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С Пейпалом все оказалось еще интереснее, друзья мои. Дело – в моем случае – даже не в том, что он “упал”. Все намного хуже: в дело вмешалась непосредственно… матушка Россия. В лице матушки Набиуллиной, главы Центробанка. Попросту говоря: Пейпалу ЗАПРЕТИЛИ – новым законом РФ “О национальной платежной системе” – переводить деньги клиентов на счета российских банков. Всё – калитка захлопнулась!

Сижу в легком офигении от происходящего. Это называется “стихия встала на пути у великого комбинатора”! Обычно-то мы не воспринимаем себя участниками тектонических процессов, считая, что “мы-то люди маленькие”. Ан нет! Россия-то в буквальном смысле “закрывается”, и важнейшая часть этого “закрытия” – запрет самой возможности переводить деньги из-за границы физ.лицам в Россию. Чтобы, типа, “не разжигали”. Всё, как в СССР.

И вот я смотрю: привязку аккаунта в Пейпале к моему счету в Сбербанке Пейпал попросту… удалил. На счету у меня там остается примерно 200 баксов – но вывести эти средства хотя бы куда-нибудь я теперь попросту не могу. Не имею возможности. И так теперь, понятно, будет с каждым!

“После того как в России ужесточились требования к иностранным платежным системам, PayPal решила покинуть рынок внутрироссийских переводов. Теперь перевести с помощью PayPal деньги можно только за рубеж”

На самом деле еще 20 ноября, то есть всего месяц назад, я еще смог перекинуть что-то с “палки” на свой счет в Сбере. Но вот теперь, похоже, всё – лавочка закрылась, занавес опускается. Обидно, что в дурацком положении и мои читатели из-за границы, в том числе покупатели книг: они мне что-то присылали – но теперь их переводы просто повисают мертвым грузом. Хотя возможность отослать их назад – но только за границу! – Пейпал вроде бы еще оставляет… Фантастика!

Параллельно, кстати, сама эта платежная система попросту, чтобы зря не париться, отключила свой справочный телефон по России и стерла опцию письменных запросов на русскоязычном сайте. А то еще будут донимать вопросами, правда что! А так – никакой возможности обратной связи, красота.

Как я понимаю, остается пока единственная возможность переводов физлицам внутрь России, не считая валютных счетов, с которыми отдельный геморрой – это системы типа Western Union. Вестерн Юнион пока еще работает “на вход”, что даже странно.

Хорошо, что большинство граждан России все эти вопросы – как получить деньги из-за границы – совершенно не волнуют.