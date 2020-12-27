Мой господин – Личное мнение
27.12.2020, 2:58,
Разное
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Колченогий футболист Дима Тарасов, которого отказываются брать в штат даже самые замызганные клубы, решил поднять самооценку за счёт своей вынужденно милой жены.
Выглядит это мерзко:
https://t.me/lenamiro/7848
Да, Тарасов шутит. Нет, не в каждой шутке есть доля истины несмотря на расхожее утверждение.
Но именно в этом видео абсолютно не востребованного футболиста и его не менее невостребованной модели-жены раскрывается вся подноготная их отношений.
И не только их, кстати, потому и пишу этот пост.
Тарасов унижает, Настя унижается. Знакомая схема?
Да, шуткой тоже можно унизить, причём сильно.
Тот, кто унижает шуткой, может заявить: «Это же шутка! Юмора не понимаешь?»
Униженный, если слабоват в коленках, сглотнёт и выдавит из себя смех или хотя бы улыбочку, как это делает вынужденно милая жена Тарасова, как это делает легко заменяемый подчинённый перед начальником-самодуром.
В шутку и оплеуху можно отвесить. Подумаешь, чуть «леща дал». Во-первых, это смешно. А во-вторых, тебе же не больно. Ну, чо ты, в самом деле? Я же не со всей дури.
Смотрю я на всё это и думаю: а как ведёт себя Тарасов, когда рассержен? Что именно приходится терпеть Насте, которая сейчас с дурацкой улыбкой делает массаж ласт колченогому футболисту, называя его господином?
Если очень долго унижать человека, у него сбиваются внутренние границы допустимого. То, что жене Димы казалось недопустимым ещё 5 лет назад, теперь для неё — норма.
Мои хорошие, обратите на это внимание и, пожалуйста, никогда не предавайте себя. Ваш внутренний голос должен быть услышан. Вами и только вами.
Не давайте заглушить его ни мужикам, ни подругам, для которых мужские трусы в корзине грязного белья — самоцель.
Живите в правде. В своей собственной правде.
Как выглядит эта правда, если счистить с неё всю шелуху успокоительной лжи? Вас унижают в отношениях? Как вы себя в них чувствуете? Кем ощущаете?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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