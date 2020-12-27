 

Мой господин – Личное мнение

27.12.2020, 2:58, Разное
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Колченогий футболист Дима Тарасов, которого отказываются брать в штат даже самые замызганные клубы, решил поднять самооценку за счёт своей вынужденно милой жены.  

Выглядит это мерзко:

https://t.me/lenamiro/7848

Да, Тарасов шутит. Нет, не в каждой шутке есть доля истины несмотря на расхожее утверждение.

Но именно в этом видео абсолютно не востребованного футболиста и его не менее невостребованной модели-жены раскрывается вся подноготная их отношений.

  И не только их, кстати, потому и пишу этот пост.

 Тарасов унижает, Настя унижается. Знакомая схема?  

Да, шуткой тоже можно унизить, причём сильно.

Тот, кто унижает шуткой, может заявить: «Это же шутка! Юмора не понимаешь?»

 Униженный, если слабоват в коленках, сглотнёт и выдавит из себя смех или хотя бы улыбочку, как это делает вынужденно милая жена Тарасова, как это делает легко заменяемый подчинённый перед начальником-самодуром.

В шутку и оплеуху можно отвесить. Подумаешь, чуть «леща дал». Во-первых, это смешно. А во-вторых, тебе же не больно. Ну, чо ты, в самом деле? Я же не со всей дури.

Смотрю я на всё это и думаю: а как ведёт себя Тарасов, когда рассержен? Что именно приходится терпеть Насте, которая сейчас с дурацкой улыбкой делает массаж ласт колченогому футболисту, называя его господином?

Если очень долго унижать человека, у него сбиваются внутренние границы допустимого. То, что жене Димы казалось недопустимым ещё 5 лет назад, теперь для неё — норма.  

Мои хорошие, обратите на это внимание и, пожалуйста, никогда не предавайте себя. Ваш внутренний голос должен быть услышан. Вами и только вами.

  Не давайте заглушить его ни мужикам, ни подругам, для которых мужские трусы в корзине грязного белья — самоцель.

  Живите в правде. В своей собственной правде.  

Как выглядит эта правда, если счистить с неё всю шелуху успокоительной лжи? Вас унижают в отношениях? Как вы себя в них чувствуете? Кем ощущаете?

Я вас слушаю очень внимательно.  

Делитесь! 

Источник: Лена Миро



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