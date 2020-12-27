Мнение: Безнадежная страна… а была высокотехнологичной…

27.12.2020, 2:46, Разное

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Вы, сейчас, конечно, подумали про Россию. Ну, вряд ли мои подписчики, может быть даже с тем моральным уродом, что тоже не удивляет, люди любят учить, а думать – это пускай трактор и Ксения Анатольевна Собчак, ведь как не сказать автору, что ему надо "лучше спать", но не будем отвлекаться. В конце-концов мой многострадальный сон это личная проблема одного дурачка, который много лет назад стал "путинистом" и взвалил на себя много работы. "Коммерса" из меня не вышло, систему, в смысле, редакцию, пока никак тоже построить не выходит. Порадуем дурачков, и обратим наше и ваше внимание – на Украину, конечно!

Вот на моем канале вышел новый ролик, обязательно посмотрите и подписывайтесь, если не открывается, вот прямая ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=dfWicM913gA

Казалось бы, ролик и ролик. Но, во-первых, поздравьте меня, спустя 2 месяца, боюсь сглазить, алгоритмы Ютуба снова включились и пошли просмотры. Кстати, подписчики тоже. Это, к слову, отдельная тема про то, все сейчас сильно зависит от таких гигантов, как непросто будет якобы создать альтернативу ТыТрубе, про это задолбали орать ура-патриоты, но ладно. Во-вторых, ведь – они там живут что ли (в Сети, в ей) – понабежали товарищи из аграрной сверхдержвы. И началось.

Господи, в смысле, Владимир Владимирович (шутка) – какие они конченные…

1) Мне пишут, об этом будет ролик, что мало того, что их советы дельные, так еще из Харькова – виднее, что у нас тут все плохо. Курс не тот, сказал человек, и пояснил, что у него 7 классов образования.

2) Гораздо лучше, я потом этим текстом буду пользоваться, как черновиком – мне написали, что, цитирую по памяти: "Гражданин сейчас готовится к операции и операцианная сестра сказала, что ее сын служит под Ростовом и она постоянно ему пересылает еду, ВОДУ, вещи и ДЕНЬГИ, чтобы сделать ремонт в части!". Вот это на каких лохов вброс?

3) Ну, и, конечно, ругань, обсирание Путина и т.д. Кстати, вы много знаете украинских каналов на Ютубе или блогов в ЖЖ? Вы туда вообще ходите? Напишите честно, мне стату собрать – кто поржать, кто отдохнуть, кто считает это своим долгом. По мне – вас будет не много. Это лишено смыла и быстро надоедает.

У украинцев, они это понимают, не хотят понимать, но понимают – это другое – больше нет своей страны. Вот, как у меня ее не было до 2008, но я хотя бы – ошибался.

Еще раз напишу. Я в 90-х остался в Казахстане, потому что папу перевели в СССР служить в КазССР. И когда настала ЖОПА – стало ясно, что надо валить. Получить образование в России и свалить на святой Запад. Скажите, плохая схема. Но.

Во-первых, кто ж знал, я тогда телевизор смотрел и делал это в первый раз не из дома (да вообще в общаге в первый раз!), а в Томске – с 1999 на 2000 – пришел дядя Вова. Тогда никто не верил и я тоже. И телевизора у меня потом также не было, поэтому до 2004, пока я учился – сильно не разбирал, что происходит. Был оппозиционером.

И был им до 2008 – пока мой бизнес не сдох, в том числе из-за ипотечного кризиса в США и не нашел книгу Старикова, он мне уже деньги должен платить "Кризис, как это делается". Правда, ремарка, к сожалению, мой любимый автор сегодня совсем ушел в политику, а это грязное место. И без деталей уточню: Николай, спасибо, что вы воспитали целое поколение патриотов. Плохо – что вы это поколение теперь предали. Но, так бывает.

И вот, с 2008-2009 – я топлю за Путина и Россию. Потерял часть друзей и часть родственников в пылу политических баталей. После 2014 – вернул часть друзей, кто честно сказали – а ты-то что-то знал. С 2016 вел и веду ЖЖ, но уже не так активно. С 2019 веду канал на Ютубе и получил от этой организации целый диплом.

Но, теперь самое веселое. Не могу переубедить своих-то жителей России: что все не так плохо.

Однако, когда приходят друзья с печеньками – это атас. Вы кого обмануть хотите?

Не буду спорить, смотрите канал, читайте материалы, надеюсь с партнером – УспехРаша-ру в 2021 станет полноценным информационно-аналитическим порталом. Плюс два наших канала на Ютубе и готовится еще у выходу несколько.

Просто я привык к инфовойне, но это серьезно. А когда кучка дегенератов набегает с рассказами, что у нас жрать неча, пенсионеры голодают и вообще жопа – один вопрос: а чего вчера Томск встал в 10 бальные пробки? Снега – не было, а я – умный гад, сделал все закупки за день раньше.

Россия, давайте честными будем, РСФСР – сделала Украину – житницей, кузницей, я там был в детстве. Татры, крутая армия, все было. И все – просрали. И теперь – нам тут пишут.

Мне чисто поржать – откуда у них деньги на Интернет?

Счастья вам.