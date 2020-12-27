 

Мнение: Справка

27.12.2020, 2:42, Разное
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Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

“Каждый прибывающий из-за границы – с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом – обязан иметь отрицательный тест на коронавирус”, – сказал министр.

Заметим – турки не требуют справку о вакцинации. Плевать они на нее хотели. Только справку на отрицательный тест на наличие вируса в крови. Это к вопросу о “ковидных паспортах”. В реальности наличие такого “паспорта” не говорит ни о чем – да, вакцинировался. Но может быть носителем, а потому – извольте справку, что не заразны. А свой паспорт можете свернуть в трубочку и использовать по назначению.

“Ковидные паспорта” – они про другое. Они вообще не про безопасность или там свободу передвижения. Кстати, ни того, ни другого ни в обозримом будущем, ни в среднесрочной перспективе не будет – все эти истории с пандемиями они тоже совершенно про другое, к медицине не имеющее никакого отношения. Так что “победа” над вирусом ничего в сложившейся ситуации не изменит – придумают что-то еще. Скажем, объявят трехгодичный период реабилитации после пандемии, в течение которого будут сохраняться ограничения, маски, перчатки и цаки в нос.

Но населению, конечно, будут развешивать щедрыми порциями лапшу на уши и рассказывать, что вот-вот, и мы выйдем на какое-нибудь очередное плато. Нужно только потерпеть, сделать укол, сдать анализ, получить справку и паспорт. И население будет это глотать и требовать добавку.

Под шумок же будут решаться совсем иные задачи, но кому это интересно?

Источник: Эль Мюрид



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